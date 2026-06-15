Germania Berge zündet 6:0-Torfeuerwerk, Borussia Welzow siegt 7:2

Der RSV Eintracht 1949 II setzte sich souverän mit 4:0 durch. Jamil Berjawi brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Bereits sechs Minuten später erhöhte Fabian Gans auf 2:0. Kurz vor der Pause schnürte Jamil Berjawi mit seinem Treffer in der 41. Minute den Doppelpack zum 3:0. Den Endstand stellte Marvin Ludwig Bachmann in der 73. Minute mit dem Treffer zum 4:0 her.

Der FSV Babelsberg 74 II gewann mit 2:1. In der 36. Minute erzielte Thomas Kraus das 1:0 für die Gäste. Die Antwort folgte nur fünf Minuten später, als Leon Hipp in der 41. Minute zum 1:1 ausglich. Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Moritz Ernst den Treffer zum 2:1-Sieg für Babelsberg erzielte.

SG Michendorf II – SV Kloster Lehnin 3:2

Eine dramatische Schlussphase sahen die Zuschauer in Michendorf. Bereits in der sechsten Minute brachte John Hermsdorf die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Max Stirkat glich in der 13. Minute zum 1:1 aus.

Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Maximilian Ewert in der 86. Minute das 2:1 für Michendorf erzielte. Doch nur zwei Minuten später traf Max Stirkat erneut und stellte in der 88. Minute auf 2:2. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 89. Minute erzielte John Hermsdorf seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte mit dem 3:2 für den umjubelten Sieg der Gastgeber.

SV Dallgow 47 – SV Ziesar 31 4:2

Die Gäste gingen in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Thomas Kaps mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte vor allem ein Spieler auf: Jannis Stenzel glich in der 65. Minute zum 1:1 aus, brachte Dallgow in der 67. Minute mit 2:1 in Führung und machte mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute das 3:1. Mirko Hans erhöhte in der 79. Minute auf 4:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Daniel Sadt noch den Treffer zum 2:4-Endstand aus Sicht von Ziesar.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Blau-Weiß Pessin 4:1

Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute durch Mika Maresch mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel in der 21. Minute durch ein Eigentor von Christoph Dix zum 1:1. Direkt nach Wiederbeginn brachte Max Dommel die Spielgemeinschaft in der 46. Minute erneut in Führung. Joshua Herm erhöhte in der 78. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Fabian Breitz in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:1.

Fortuna Babelsberg II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:2

Fortuna Babelsberg II gewann mit 4:2. Anton Stoppa erzielte in der 17. Minute das 1:0. Nach der Pause erhöhte Milo Eggert in der 57. Minute auf 2:0. Sebastian Lange verkürzte in der 65. Minute auf 1:2.

In der Schlussphase sorgte Adrian Maurice Manzke in der 81. Minute für das 3:1. In der 90. Minute traf Finn Ullmann zunächst zum 2:3 aus Sicht der Gäste. Praktisch im Gegenzug stellte Stefan Kuster ebenfalls in der 90. Minute den 4:2-Endstand her.

SG Geltow – SG Eintracht Friesack 0:2

Die SG Eintracht Friesack nahm die drei Punkte mit. Rodrigo Lemes Dos Santos brachte die Gäste in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. In der 63. Minute sorgte Pascal Richter mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

SV Germania 90 Berge – BSG Stahl Brandenburg II 6:0

Der SV Germania 90 Berge feierte vor 130 Zuschauern einen deutlichen 6:0-Erfolg. Lennard Amadou Ngouh eröffnete den Torreigen in der 15. Minute mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Cikin auf 2:0. Das 3:0 erzielte Stefan Rackwitz in der 32. Minute.

Nach der Pause traf Lennard Amadou Ngouh in der 51. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Stefan Rackwitz auf 5:0. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte Stefan Rackwitz in der 62. Minute den 6:0-Endstand her und schnürte damit einen Hattrick.