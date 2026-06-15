 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Germania Berge zündet 6:0-Torfeuerwerk, Borussia Welzow siegt 7:2

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: David Neufert

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KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – Bredower SV 47 4:0

Der RSV Eintracht 1949 II setzte sich souverän mit 4:0 durch. Jamil Berjawi brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Bereits sechs Minuten später erhöhte Fabian Gans auf 2:0. Kurz vor der Pause schnürte Jamil Berjawi mit seinem Treffer in der 41. Minute den Doppelpack zum 3:0. Den Endstand stellte Marvin Ludwig Bachmann in der 73. Minute mit dem Treffer zum 4:0 her.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – FSV Babelsberg 74 II 1:2

Der FSV Babelsberg 74 II gewann mit 2:1. In der 36. Minute erzielte Thomas Kraus das 1:0 für die Gäste. Die Antwort folgte nur fünf Minuten später, als Leon Hipp in der 41. Minute zum 1:1 ausglich. Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Moritz Ernst den Treffer zum 2:1-Sieg für Babelsberg erzielte.

SG Michendorf II – SV Kloster Lehnin 3:2

Eine dramatische Schlussphase sahen die Zuschauer in Michendorf. Bereits in der sechsten Minute brachte John Hermsdorf die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Max Stirkat glich in der 13. Minute zum 1:1 aus.

Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Maximilian Ewert in der 86. Minute das 2:1 für Michendorf erzielte. Doch nur zwei Minuten später traf Max Stirkat erneut und stellte in der 88. Minute auf 2:2. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 89. Minute erzielte John Hermsdorf seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte mit dem 3:2 für den umjubelten Sieg der Gastgeber.

SV Dallgow 47 – SV Ziesar 31 4:2

Die Gäste gingen in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Thomas Kaps mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte vor allem ein Spieler auf: Jannis Stenzel glich in der 65. Minute zum 1:1 aus, brachte Dallgow in der 67. Minute mit 2:1 in Führung und machte mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute das 3:1. Mirko Hans erhöhte in der 79. Minute auf 4:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Daniel Sadt noch den Treffer zum 2:4-Endstand aus Sicht von Ziesar.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SG Blau-Weiß Pessin 4:1

Die Gastgeber gingen bereits in der achten Minute durch Mika Maresch mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel in der 21. Minute durch ein Eigentor von Christoph Dix zum 1:1. Direkt nach Wiederbeginn brachte Max Dommel die Spielgemeinschaft in der 46. Minute erneut in Führung. Joshua Herm erhöhte in der 78. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Fabian Breitz in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:1.

Fortuna Babelsberg II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 4:2

Fortuna Babelsberg II gewann mit 4:2. Anton Stoppa erzielte in der 17. Minute das 1:0. Nach der Pause erhöhte Milo Eggert in der 57. Minute auf 2:0. Sebastian Lange verkürzte in der 65. Minute auf 1:2.

In der Schlussphase sorgte Adrian Maurice Manzke in der 81. Minute für das 3:1. In der 90. Minute traf Finn Ullmann zunächst zum 2:3 aus Sicht der Gäste. Praktisch im Gegenzug stellte Stefan Kuster ebenfalls in der 90. Minute den 4:2-Endstand her.

SG Geltow – SG Eintracht Friesack 0:2

Die SG Eintracht Friesack nahm die drei Punkte mit. Rodrigo Lemes Dos Santos brachte die Gäste in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. In der 63. Minute sorgte Pascal Richter mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

SV Germania 90 Berge – BSG Stahl Brandenburg II 6:0

Der SV Germania 90 Berge feierte vor 130 Zuschauern einen deutlichen 6:0-Erfolg. Lennard Amadou Ngouh eröffnete den Torreigen in der 15. Minute mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Cikin auf 2:0. Das 3:0 erzielte Stefan Rackwitz in der 32. Minute.

Nach der Pause traf Lennard Amadou Ngouh in der 51. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Stefan Rackwitz auf 5:0. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte Stefan Rackwitz in der 62. Minute den 6:0-Endstand her und schnürte damit einen Hattrick.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – LSV Neustadt/Spree abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Kahren/Laubsdorf 1:0

Der SV Wacker 09 Ströbitz II sicherte sich einen knappen Heimsieg. Bereits in der neunten Minute erzielte Karl Krautzig das Tor des Tages zum 1:0. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

FSV Spremberg 1895 – BSV Chemie Tschernitz 1:3

Der BSV Chemie Tschernitz gewann mit 3:1. In der 40. Minute brachte Nicolas Arlt die Gäste mit 1:0 in Führung. Colin Paulitz erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Die Vorentscheidung fiel in der 82. Minute, als Rene Mettke zum 3:0 traf. Den Ehrentreffer für Spremberg erzielte Richard Wickord in der 88. Minute zum 1:3-Endstand.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SV Fichte Kunersdorf 1:1

Keinen Sieger gab es in Cottbus. Tobias Graske brachte den SV Fichte Kunersdorf in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Zwölf Minuten später glich Maximilian Melcher in der 64. Minute zum 1:1 aus.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SV Borussia 09 Welzow 2:7

Die Gäste legten früh los. Tom Hoffmann traf in der siebten Minute zum 1:0. Bereits in der zehnten Minute erhöhte Tim Boslau auf 2:0. Björn Schneller verkürzte in der 29. Minute auf 1:2, doch nur drei Minuten später stellte Tom Hoffmann mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Kurz vor der Pause erhöhte Paul Jentsch in der 45. Minute auf 4:1.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Manuel Böckle in der 58. Minute auf 2:4. In der Schlussphase sorgte Welzow für klare Verhältnisse. Elias Rothe traf in der 79. Minute zum 5:2. Nur eine Minute später erhöhte Tim Boslau mit seinem zweiten Treffer auf 6:2. Den Schlusspunkt setzte Robert Stranz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 7:2-Endstand.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Briesen/Dissen 2:2

Die Gastgeber gingen in der zehnten Minute durch Jasem Abod mit 1:0 in Führung. Tom Heinzelmann glich in der 40. Minute zum 1:1 aus. In der 75. Minute brachte René Böhme Schorbus erneut mit 2:1 in Front. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit rettete Roman Kozevnikov den Gästen mit dem Treffer zum 2:2 noch einen Punkt.

VfB Cottbus 97 – SpG Drebkau/Kausche 1:4

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Bereits in der dritten Minute erzielte Chris Portmann das 1:0. Der Ausgleich gelang Maurice-Andre Stein, der in der 36. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Noch vor der Pause brachte Manuel Rehn die Gäste in der 44. Minute wieder mit 2:1 in Führung. In der 89. Minute erhöhte Fabian Triebeneck auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Manuel Rehn mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute zum 4:1-Endstand.

SV Eiche Branitz – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 2:4

Die Gäste gingen bereits in der zweiten Minute durch ein Eigentor von Sebastian Siebert mit 1:0 in Führung. In der 13. Minute erhöhte Felix Donath auf 2:0. Malte Gütte brachte Branitz mit seinem Treffer in der 24. Minute zum 1:2 wieder heran.

Nach der Pause stellte Stephan Klengel in der 50. Minute per Foulelfmeter auf 3:1 für die Gäste. Spannung kam noch einmal auf, als Rudi Moldenhauer in der 86. Minute auf 2:3 verkürzte. Die Entscheidung fiel jedoch in der 90. Minute, als Felix Donath mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:2-Endstand traf.

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