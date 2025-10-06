Germania Berge klar, Fortuna Babelsberg II zu neunt, LSV Neustadt top

SV Wacker 09 Ströbitz II – SG Blau-Weiß Schorbus 2:1

Ein spannendes Duell in Ströbitz endete knapp zugunsten der Hausherren. Bereits in der 22. Minute sorgte Arne Matschke für die Führung. Martin Handreg legte noch vor der Pause nach (39.) und stellte auf 2:0. Doch die Gäste gaben nicht auf: Stephan Besenhard verkürzte in der 70. Minute und machte das Spiel noch einmal spannend. Am Ende verteidigte Ströbitz II den knappen Vorsprung mit viel Einsatz.

1. FC Guben II – FSV Viktoria 1897 Cottbus 4:2

Die Zuschauer in Guben sahen ein torreiches Spiel, in dem die Gastgeber den Grundstein für den Sieg in einer furiosen Phase legten. Innerhalb von nur zwei Minuten trafen Lennard Stäpke (36.) und Severin Falk (37.) zum 2:0. Zwar verkürzte Niklas Kiesow kurz vor der Pause (43.), doch Laslo Schneider stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her. Severin Falk erhöhte sogar auf 4:1 (78.), bevor Christian Tscherning (82.) das Ergebnis noch einmal kosmetisch korrigierte.

BSV Chemie Tschernitz – SV Eiche Branitz 0:2

Die Gäste aus Branitz entführten verdient drei Punkte. Christian Halke brachte den SV Eiche bereits in der 19. Minute in Führung. Danach blieb es lange spannend, ehe Marcel Basto in der Nachspielzeit (90.+4) den Deckel auf die Partie setzte. Ein Auswärtssieg, der durch eine starke Defensivarbeit untermauert wurde.

LSV Neustadt/Spree – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 6:0

Neustadt/Spree feierte ein echtes Schützenfest. Franz Uhlig eröffnete in der 24. Minute, bevor Tim Reichl (40.) zur Pause auf 2:0 stellte. Nach dem Wechsel legten die Hausherren nach: Lennox Jay Schurmann (51.) und erneut Reichl (67., 85.) bauten die Führung weiter aus. Den Schlusspunkt setzte Gracjan Arkuszewski (87.). Ein starker Auftritt des LSV.

FSV Spremberg 1895 – VfB Cottbus 97 2:1

Spremberg erwischte den besseren Start: Ein Eigentor von Attila Kromer brachte die Hausherren früh in Führung (13.). Doch Maurice-Andre Stein glich schon acht Minuten später für die Gäste aus. Nach der Pause war es David Putzke, der in der 59. Minute den Siegtreffer erzielte. Ein intensives Spiel, das am Ende knapp an Spremberg ging.

SV Borussia 09 Welzow – SV Fichte Kunersdorf 1:2

Welzow legte früh vor, als Tim Boslau bereits in der 15. Minute traf. Doch Kunersdorf kämpfte sich zurück: Jan Gulbing erzielte in der 61. Minute den Ausgleich. Leon Schlott drehte mit seinem Treffer in der 80. Minute schließlich die Partie zugunsten der Gäste. Bitter für Welzow, die lange auf einen Punkt hoffen durften.

SpG Kahren/Laubsdorf – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 0:3

In der zweiten Hälfte entschieden die Gäste das Spiel mit einem Doppelschlag. Eric Kube traf in der 61. Minute, nur drei Minuten später erhöhte Stephan Klengel (64.) auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Nico Lehmann vom Punkt (80., Foulelfmeter). Kahren/Laubsdorf musste sich nach starkem Beginn deutlich geschlagen geben.

SpG Briesen/Dissen – SpG Drebkau/Kausche 2:0

Die Hausherren behielten die Oberhand in einer kampfbetonten Begegnung. Tom Bockner brachte Briesen/Dissen per Foulelfmeter (23.) in Führung. Lange blieb es ein enges Duell, ehe Maikel Krüger in der 83. Minute alles klar machte. Ein Heimsieg mit Geduld und Effizienz.