Germania Berge klar, Fortuna Babelsberg II zu neunt, LSV Neustadt top

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Dallgow 47 – SG Geltow 4:0
Der SV Dallgow setzte sich eindrucksvoll gegen die SG Geltow durch. Noch vor der Pause fiel das 1:0 durch ein unglückliches Eigentor von Maximilian Frische in der 41. Minute. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach: Tim Hamann erhöhte in der 59. Minute, und nur sieben Minuten später stellte Florian Thamm mit dem 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase besiegelte ein weiteres Eigentor von Thore Traupe (87.) den klaren 4:0-Erfolg für Dallgow.
SV Kloster Lehnin – RSV Eintracht 1949 II 1:4
In Lehnin jubelten zunächst die Gastgeber, als Sebastian Galle in der 24. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch nach der Pause drehte RSV Eintracht II die Partie eindrucksvoll. Zunächst glich Benjamin Kausch in der 50. Minute aus. Maximilian Alexander Jäger legte in der 62. Minute nach und brachte die Gäste in Front. Ein Eigentor von Christopher Jagusch (72.) bescherte den Gästen das 1:3, bevor Marvin Ludwig Bachmann in der 77. Minute endgültig für die Entscheidung sorgte. Ein starker Auswärtssieg für die Eintracht-Reserve.
SV Ziesar 31 – BSG Stahl Brandenburg II 1:4
Die Reserve von Stahl Brandenburg zeigte beim SV Ziesar eine souveräne Leistung. Franz Luca Landeck traf schon in der 16. Minute zur Führung, ehe Ben Beckmann acht Minuten später auf 0:2 stellte. Pavel Sachs erhöhte kurz nach Wiederbeginn (48.), und Jerome Herzog machte mit dem 0:4 in der 70. Minute alles klar. Zwar verkürzte Kevin König in der 75. Minute noch für Ziesar, doch am Ende stand ein ungefährdeter 4:1-Auswärtssieg für Stahl II.
SG Blau-Weiß Pessin – Bredower SV 47 1:1
Ein intensives Duell boten sich Pessin und Bredow. Schon in der 13. Minute traf Robert Gauch zur frühen Führung für die Gastgeber, doch Florian Vogler glich nur fünf Minuten später aus. In der zweiten Hälfte hatte Pessin die große Chance zur erneuten Führung, doch Moritz Klimanski scheiterte in der 62. Minute per Foulelfmeter an Keeper Tino Wolkowski. In der Nachspielzeit schwächte sich Bredow zudem durch die Gelb-Rote Karte für Sylvester Beres (90.). Am Ende blieb es beim 1:1.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – FSV Babelsberg 74 II 5:1
Die zweite Mannschaft von Werderaner FC ließ ihrem Gegner keine Chance. Lukas Krukow brachte sein Team in der 5. Minute früh in Führung, ehe Lukas Große (38.) nachlegte. Kurz vor der Pause traf erneut Lukas Krukow (45.) zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Leon Marx einen Foulelfmeter sicher (62.), und nur vier Minuten später markierte Krukow mit seinem dritten Treffer das 5:0. Babelsberg gelang durch Maximilian Hoffmann in der 86. Minute nur noch Ergebniskosmetik.
SG Eintracht Friesack – SV Germania 90 Berge 0:5
Friesack erlebte gegen Germania Berge einen bitteren Tag. Andy Horn brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, ehe Kevin Lösch (31.) nachlegte. Nach einer Roten Karte für Lars Bialosscek (29.) musste Friesack fast eine Stunde in Unterzahl spielen – eine zu schwere Hypothek. Daniel Cikin erhöhte in der 68. Minute auf 0:3, Lennard Amadou Meyer legte (74.) nach, und in der Nachspielzeit setzte Maximilian Janke (90.) den Schlusspunkt. Germania siegte mit 5:0.
SG Michendorf II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 4:2
In Michendorf entwickelte sich ein packendes Spiel. Mateo Herrmann (25.) und Vincent Born (27.) brachten die Gastgeber schnell mit 2:0 in Front. Doch Devin Krenzlin (35.) verkürzte, und Christopher Lemke glich in der 79. Minute sogar aus. Michendorf antwortete sofort: John Hermsdorf traf doppelt (83., 85.) und entschied mit einem Doppelschlag die Partie zugunsten der Hausherren.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – Fortuna Babelsberg II 1:0
Groß Glienicke/Seeburg erkämpfte sich einen knappen, aber verdienten Sieg. Joshua Herm erzielte in der 41. Minute das Tor des Tages. In derselben Szene musste zudem Georg Müller von Babelsberg mit Rot vom Platz. Als in der 52. Minute auch Milo Eggert vom Platz gestellt wurde, spielte Fortuna in doppelter Unterzahl. Trotz großer kämpferischer Leistung der Gäste brachte Groß Glienicke/Seeburg die Führung über die Zeit und feierte einen wichtigen Dreier.
