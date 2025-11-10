 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Dustin Lindner

Germania Berge gewinnt spektakulär, Fichte Kunersdorf mit Torfeuerwerk

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

Verlinkte Inhalte

KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SG Blau-Weiß Pessin – SV Germania 90 Berge 4:5
Ein atemberaubendes Torfestival mit neun Treffern und einem dramatischen Ende! Pessin startete furios: Justin Tom Fehler (1.) und Moritz Klimanski (9.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch Germania Berge kam zurück: Noch vor der Pause traf Noah Klopp (44.) zum Anschluss, kurz nach dem Seitenwechsel legten Leon Lösch (46.) und Stefan Rackwitz (50.) nach – plötzlich führten die Gäste. Pessin schlug zurück: Robert Gauch (65.) und Hugo Alexander Zerbe (73.) drehten das Spiel erneut. Doch in der Schlussphase bewies Berge unglaubliche Moral – Andy Horn (88.) und Kevin Lösch (90.) sorgten mit zwei späten Treffern für einen spektakulären 5:4-Auswärtssieg.

SV Kloster Lehnin – SG Eintracht Friesack 6:1
Kloster Lehnin zeigte sich in bestechender Form und ließ dem Gegner keine Chance. Max Stirkat eröffnete den Torreigen (25.), Sebastian Galle erhöhte (35.), ehe Stirkat mit einem Doppelpack (38., 64.) und erneut Galle (87.) die Partie entschieden. Friesack konnte nur kurz durch Marian Stolle (41.) verkürzen. Lehnin dominierte über weite Strecken und feierte einen überzeugenden Heimsieg, getragen von einem überragenden Max Stirkat.

SV Ziesar 31 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 3:2
Ein nervenaufreibendes Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde! Sebastian Stephan brachte Ziesar früh in Führung (20.), doch die Gäste kämpften sich nach der Pause heran: Quintus Jannsen (62.) und Lukas Krukow (68.) trafen für Werder. Zwischenzeitlich hatte Lukas Große (53.) Gelb-Rot gesehen, wodurch Viktoria in Unterzahl agierte. Florian Janka (66.) traf zur erneuten Ziesarer Führung, und als alles nach einem Remis aussah, sorgte Paul Ohst in der 90. Minute für den umjubelten Siegtreffer.

SG Geltow – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 2:4
Ein munteres Offensivspektakel mit vielen Torszenen. Geltow legte stark los: Nadim Merrikh Yazdi traf bereits nach zehn Minuten. Doch Ketzin/Falkenrehde drehte die Partie noch vor der Pause durch zwei Treffer von Elian Mario Nobis (13., 27.) und Devin Krenzlin (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Thore Traupe (45.+2). In der Nachspielzeit machte Leon Hipp (90.+2) alles klar.

Fortuna Babelsberg II – RSV Eintracht 1949 II 0:1
Ein enges und taktisch geprägtes Spiel, das lange torlos blieb. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. In der 58. Minute fiel die Entscheidung, als Charly Schleicher für den RSV traf und damit den goldenen Treffer des Tages erzielte. Babelsberg versuchte alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Ein knapper, aber verdienter Sieg für Eintracht II.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – BSG Stahl Brandenburg II 2:3
Ein Spiel mit vielen Wendungen und einem unglücklichen Helden. Die Gastgeber gingen durch Maurice Koller (25.) in Führung, doch Pavel Sachs (40.) und Lasse Busch (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Leonard Koppe (47.) aus, sah jedoch wenig später die Rote Karte (59.). In Unterzahl kämpfte Stahl weiter – und Ben Beckmann (74.) erzielte tatsächlich den Siegtreffer. Ein emotionales Duell, das alles bot.

SV Dallgow 47 – Bredower SV 47 7:0
Eine Demonstration der Stärke! Florian Thamm eröffnete den Torreigen (12., 32.), dazwischen traf Sam-Jerik Signert (26.). Noch vor der Pause stellte Jannis Stenzel (40.) auf 4:0. In der Schlussphase erhöhten Bennet Kluge (83., 85.) und Ruben Zinnitz (90.) auf 7:0. Dallgow dominierte von Beginn an und feierte einen ungefährdeten Kantersieg.

SG Michendorf II – FSV Babelsberg 74 II 2:3
Ein packendes Spiel, das bis zur Schlussphase offen blieb. Marc Antonio Tönse (12.) brachte Michendorf früh in Führung, doch Babelsberg drehte das Match durch Maximilian Hoffmann (35.) und Viktor Engfer (45.+1). Per Foulelfmeter glich Maximilian Ewert (70.) erneut aus, doch Viktor Engfer sorgte mit seinem zweiten Treffer (81.) für den entscheidenden Schlag.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – 1. FC Guben II 0:6
Ein bitterer Nachmittag für Drebkau/Kausche: Die Gäste aus Guben überrollten die Heimelf mit einer starken Offensivleistung. Nach der frühen Führung durch Nico Hetzel (24.) sorgte Dennis Diehl mit einem Doppelpack (27., 58.) und einem weiteren Treffer (66.) quasi im Alleingang für klare Verhältnisse. Josua Jantschke (70.) und Arkadiusz Jan Waszkowiak (87.) setzten die Schlusspunkte in einem einseitigen Spiel, in dem Guben II über 90 Minuten dominant war und Drebkau kaum Entlastung fand.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SG Blau-Weiß Schorbus 3:2
Ein intensives Spiel mit viel Spannung bis zum Schluss! Björn Schneller brachte die Hausherren früh in Führung (5.), doch Stephan Besenhard (11.) glich schnell aus. Nach der Pause war es erneut Schneller (48.), der seine Mannschaft in Front brachte. Danilo Koall traf zum 2:2 (59.), bevor Florian Grützner in der 86. Minute per Foulelfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte. Groß Gaglow bewies Nervenstärke und sicherte sich in einem offenen Schlagabtausch die drei Punkte.

SV Eiche Branitz – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:2
Die Gäste erwischten einen Traumstart: Lars Marten Arlt traf bereits in der 2. Minute und legte in der 59. Minute nach. Branitz steckte jedoch nicht auf – Lennart Seidler (65.) brachte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal Spannung in die Partie. Trotz kämpferischer Schlussphase blieb es beim 1:2. Viktoria Cottbus zeigte sich effektiv und holte dank Arlts Doppelpack den Auswärtssieg.

VfB Cottbus 97 – SV Borussia 09 Welzow 1:1
In einer ausgeglichenen Begegnung brachte Oliver Weber den VfB per Foulelfmeter (18.) in Führung. Beide Teams lieferten sich in der Folge ein kampfbetontes Duell, in dem Chancen auf beiden Seiten entstanden. Kurz vor dem Ende belohnte Pharell Jestel (86.) die Gäste mit dem späten Ausgleichstreffer. Ein Remis nach einer engagierten Partie beider Mannschaften.

SpG Kahren/Laubsdorf – LSV Neustadt/Spree 2:5
Ein torreiches Spiel, das besonders in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Nico Adomeit traf früh (5.), doch Neustadt antwortete mit drei schnellen Treffern durch Gracjan Arkuszewski (7., 12.) und Bartosz Kosman (29.). Nach der Pause bauten Ahmad Azad (51.) und Tim Reichl (79.) die Führung weiter aus. Adomeit traf kurz vor Schluss noch per Elfmeter (87.) zum 2:5-Endstand.

SpG Briesen/Dissen – BSV Chemie Tschernitz 4:0
Briesen/Dissen dominierte von Beginn an und ließ keine Zweifel am Sieg. Marcus Noack eröffnete in der 9. Minute, danach sorgte Tom Bockner mit einem Doppelpack (48., 64.) für die Vorentscheidung. Roman Kozevnikov (66.) machte den klaren Heimerfolg perfekt. Tschernitz konnte kaum Akzente setzen – ein souveräner Auftritt der Gastgeber.

SV Fichte Kunersdorf – FSV Spremberg 1895 7:0
Ein echtes Torfeuerwerk von Kunersdorf! Obwohl Leon Schlott bereits in der 21. Minute einen Foulelfmeter vergab, avancierte er zum Mann des Spiels: Mit fünf Treffern (49., 53., 64., 78.) führte er sein Team zu einem Kantersieg. Jannek Wetzk (56.) und Jan Gulbing (58.) steuerten weitere Tore bei, ehe ein Eigentor (85.) das 7:0 besiegelte.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:0
Eine enge Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit, ehe Stephan Klengel in der 51. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Ströbitz drängte danach auf den Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren hielt stand. Ein hart erkämpfter Heimsieg für Groß Kölzig.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 010.11.2025, 16:00 Uhr
redAutor