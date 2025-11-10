Germania Berge gewinnt spektakulär, Fichte Kunersdorf mit Torfeuerwerk

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SG Blau-Weiß Pessin – SV Germania 90 Berge 4:5
Ein atemberaubendes Torfestival mit neun Treffern und einem dramatischen Ende! Pessin startete furios: Justin Tom Fehler (1.) und Moritz Klimanski (9.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch Germania Berge kam zurück: Noch vor der Pause traf Noah Klopp (44.) zum Anschluss, kurz nach dem Seitenwechsel legten Leon Lösch (46.) und Stefan Rackwitz (50.) nach – plötzlich führten die Gäste. Pessin schlug zurück: Robert Gauch (65.) und Hugo Alexander Zerbe (73.) drehten das Spiel erneut. Doch in der Schlussphase bewies Berge unglaubliche Moral – Andy Horn (88.) und Kevin Lösch (90.) sorgten mit zwei späten Treffern für einen spektakulären 5:4-Auswärtssieg.
SV Kloster Lehnin – SG Eintracht Friesack 6:1
Kloster Lehnin zeigte sich in bestechender Form und ließ dem Gegner keine Chance. Max Stirkat eröffnete den Torreigen (25.), Sebastian Galle erhöhte (35.), ehe Stirkat mit einem Doppelpack (38., 64.) und erneut Galle (87.) die Partie entschieden. Friesack konnte nur kurz durch Marian Stolle (41.) verkürzen. Lehnin dominierte über weite Strecken und feierte einen überzeugenden Heimsieg, getragen von einem überragenden Max Stirkat.
SV Ziesar 31 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 3:2
Ein nervenaufreibendes Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde! Sebastian Stephan brachte Ziesar früh in Führung (20.), doch die Gäste kämpften sich nach der Pause heran: Quintus Jannsen (62.) und Lukas Krukow (68.) trafen für Werder. Zwischenzeitlich hatte Lukas Große (53.) Gelb-Rot gesehen, wodurch Viktoria in Unterzahl agierte. Florian Janka (66.) traf zur erneuten Ziesarer Führung, und als alles nach einem Remis aussah, sorgte Paul Ohst in der 90. Minute für den umjubelten Siegtreffer.
SG Geltow – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 2:4
Ein munteres Offensivspektakel mit vielen Torszenen. Geltow legte stark los: Nadim Merrikh Yazdi traf bereits nach zehn Minuten. Doch Ketzin/Falkenrehde drehte die Partie noch vor der Pause durch zwei Treffer von Elian Mario Nobis (13., 27.) und Devin Krenzlin (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Thore Traupe (45.+2). In der Nachspielzeit machte Leon Hipp (90.+2) alles klar.
Fortuna Babelsberg II – RSV Eintracht 1949 II 0:1
Ein enges und taktisch geprägtes Spiel, das lange torlos blieb. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. In der 58. Minute fiel die Entscheidung, als Charly Schleicher für den RSV traf und damit den goldenen Treffer des Tages erzielte. Babelsberg versuchte alles, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Ein knapper, aber verdienter Sieg für Eintracht II.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – BSG Stahl Brandenburg II 2:3
Ein Spiel mit vielen Wendungen und einem unglücklichen Helden. Die Gastgeber gingen durch Maurice Koller (25.) in Führung, doch Pavel Sachs (40.) und Lasse Busch (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Leonard Koppe (47.) aus, sah jedoch wenig später die Rote Karte (59.). In Unterzahl kämpfte Stahl weiter – und Ben Beckmann (74.) erzielte tatsächlich den Siegtreffer. Ein emotionales Duell, das alles bot.
SV Dallgow 47 – Bredower SV 47 7:0
Eine Demonstration der Stärke! Florian Thamm eröffnete den Torreigen (12., 32.), dazwischen traf Sam-Jerik Signert (26.). Noch vor der Pause stellte Jannis Stenzel (40.) auf 4:0. In der Schlussphase erhöhten Bennet Kluge (83., 85.) und Ruben Zinnitz (90.) auf 7:0. Dallgow dominierte von Beginn an und feierte einen ungefährdeten Kantersieg.
SG Michendorf II – FSV Babelsberg 74 II 2:3
Ein packendes Spiel, das bis zur Schlussphase offen blieb. Marc Antonio Tönse (12.) brachte Michendorf früh in Führung, doch Babelsberg drehte das Match durch Maximilian Hoffmann (35.) und Viktor Engfer (45.+1). Per Foulelfmeter glich Maximilian Ewert (70.) erneut aus, doch Viktor Engfer sorgte mit seinem zweiten Treffer (81.) für den entscheidenden Schlag.
