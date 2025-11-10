Germania Berge gewinnt spektakulär, Fichte Kunersdorf mit Torfeuerwerk

SpG Drebkau/Kausche – 1. FC Guben II 0:6

Ein bitterer Nachmittag für Drebkau/Kausche: Die Gäste aus Guben überrollten die Heimelf mit einer starken Offensivleistung. Nach der frühen Führung durch Nico Hetzel (24.) sorgte Dennis Diehl mit einem Doppelpack (27., 58.) und einem weiteren Treffer (66.) quasi im Alleingang für klare Verhältnisse. Josua Jantschke (70.) und Arkadiusz Jan Waszkowiak (87.) setzten die Schlusspunkte in einem einseitigen Spiel, in dem Guben II über 90 Minuten dominant war und Drebkau kaum Entlastung fand.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SG Blau-Weiß Schorbus 3:2

Ein intensives Spiel mit viel Spannung bis zum Schluss! Björn Schneller brachte die Hausherren früh in Führung (5.), doch Stephan Besenhard (11.) glich schnell aus. Nach der Pause war es erneut Schneller (48.), der seine Mannschaft in Front brachte. Danilo Koall traf zum 2:2 (59.), bevor Florian Grützner in der 86. Minute per Foulelfmeter den umjubelten Siegtreffer erzielte. Groß Gaglow bewies Nervenstärke und sicherte sich in einem offenen Schlagabtausch die drei Punkte.

SV Eiche Branitz – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:2

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Lars Marten Arlt traf bereits in der 2. Minute und legte in der 59. Minute nach. Branitz steckte jedoch nicht auf – Lennart Seidler (65.) brachte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal Spannung in die Partie. Trotz kämpferischer Schlussphase blieb es beim 1:2. Viktoria Cottbus zeigte sich effektiv und holte dank Arlts Doppelpack den Auswärtssieg.

VfB Cottbus 97 – SV Borussia 09 Welzow 1:1

In einer ausgeglichenen Begegnung brachte Oliver Weber den VfB per Foulelfmeter (18.) in Führung. Beide Teams lieferten sich in der Folge ein kampfbetontes Duell, in dem Chancen auf beiden Seiten entstanden. Kurz vor dem Ende belohnte Pharell Jestel (86.) die Gäste mit dem späten Ausgleichstreffer. Ein Remis nach einer engagierten Partie beider Mannschaften.

SpG Kahren/Laubsdorf – LSV Neustadt/Spree 2:5

Ein torreiches Spiel, das besonders in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Nico Adomeit traf früh (5.), doch Neustadt antwortete mit drei schnellen Treffern durch Gracjan Arkuszewski (7., 12.) und Bartosz Kosman (29.). Nach der Pause bauten Ahmad Azad (51.) und Tim Reichl (79.) die Führung weiter aus. Adomeit traf kurz vor Schluss noch per Elfmeter (87.) zum 2:5-Endstand.

SpG Briesen/Dissen – BSV Chemie Tschernitz 4:0

Briesen/Dissen dominierte von Beginn an und ließ keine Zweifel am Sieg. Marcus Noack eröffnete in der 9. Minute, danach sorgte Tom Bockner mit einem Doppelpack (48., 64.) für die Vorentscheidung. Roman Kozevnikov (66.) machte den klaren Heimerfolg perfekt. Tschernitz konnte kaum Akzente setzen – ein souveräner Auftritt der Gastgeber.

SV Fichte Kunersdorf – FSV Spremberg 1895 7:0

Ein echtes Torfeuerwerk von Kunersdorf! Obwohl Leon Schlott bereits in der 21. Minute einen Foulelfmeter vergab, avancierte er zum Mann des Spiels: Mit fünf Treffern (49., 53., 64., 78.) führte er sein Team zu einem Kantersieg. Jannek Wetzk (56.) und Jan Gulbing (58.) steuerten weitere Tore bei, ehe ein Eigentor (85.) das 7:0 besiegelte.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:0

Eine enge Partie mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit, ehe Stephan Klengel in der 51. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Ströbitz drängte danach auf den Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren hielt stand. Ein hart erkämpfter Heimsieg für Groß Kölzig.