Germania baut weiter auf Eigengewächse Der SV Germania Wüstheuterode setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. von Christopher Plischka · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Getreu der Vereinsphilosophie rückt mit Johannes Dreiling ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft.

Der Defensivspieler, der sowohl als linker Außenverteidiger als auch als linker Innenverteidiger eingesetzt werden kann, durchlief seine komplette fußballerische Ausbildung bei der Germania und wagt nun den Schritt in den Herrenbereich. „Ich habe meine ganze Jugend für den SV Germania Wüstheuterode gespielt und es war schon immer mein Traum, in der 1. Mannschaft zu spielen. Außerdem freue ich mich darauf, die neue sportliche Herausforderung anzunehmen und gehe hoch motiviert in die neue Saison“, erklärt Dreiling.

Für seine erste Spielzeit im Herrenbereich möchte sich der Nachwuchsspieler zunächst in der Mannschaft etablieren und sich mit guten Trainingsleistungen für Einsatzzeiten empfehlen. Auch mit Blick auf die kommende Saison hat der Defensivakteur klare Ziele: Gemeinsam mit dem Team möchte er an die erfolgreichen Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen und erneut um die vorderen Tabellenplätze mitspielen.