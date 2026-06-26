Germania baut weiter auf Eigengewächse

Getreu der Vereinsphilosophie rückt mit Johannes Dreiling ein weiterer Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft.
Der Defensivspieler, der sowohl als linker Außenverteidiger als auch als linker Innenverteidiger eingesetzt werden kann, durchlief seine komplette fußballerische Ausbildung bei der Germania und wagt nun den Schritt in den Herrenbereich.
„Ich habe meine ganze Jugend für den SV Germania Wüstheuterode gespielt und es war schon immer mein Traum, in der 1. Mannschaft zu spielen. Außerdem freue ich mich darauf, die neue sportliche Herausforderung anzunehmen und gehe hoch motiviert in die neue Saison“, erklärt Dreiling.
Für seine erste Spielzeit im Herrenbereich möchte sich der Nachwuchsspieler zunächst in der Mannschaft etablieren und sich mit guten Trainingsleistungen für Einsatzzeiten empfehlen.
Auch mit Blick auf die kommende Saison hat der Defensivakteur klare Ziele: Gemeinsam mit dem Team möchte er an die erfolgreichen Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen und erneut um die vorderen Tabellenplätze mitspielen.
Trainer Alexander Henke sieht im Eigengewächs großes Potenzial: „Mit Johannes bekommen wir einen Spieler dazu, der für sein Alter schon sehr weit ist – vor allem charakterlich. Sportlich kann er sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Außenverteidigerposition eingesetzt werden. Gerade weil wir dort aktuell keinen gelernten Linksfuß haben, bringt er mit seinem starken linken Fuß eine Qualität mit, die unserem Kader zusätzliche Optionen gibt.“
Mit der Integration von Johannes Dreiling setzt der SV Germania Wüstheuterode seinen eingeschlagenen Weg fort und gibt einem weiteren Eigengewächs die Möglichkeit, sich im Herrenfußball zu beweisen.