Germania Bargau empfängt Unterkochen – Spannung pur im Verfolgerduell

---



Der 1. FC Germania Bargau geht nach dem 6:0-Kantersieg in Tannhausen mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den FV 08 Unterkochen. Mit bislang ungeschlagenen zwölf Punkten aus sechs Partien ist Bargau auf Rang vier auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Unterkochen rangiert zwar mit neun Punkten etwas dahinter, hat aber erst fünf Spiele absolviert und könnte mit einem Auswärtserfolg einen direkten Konkurrenten überholen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, da der Sieger den Kontakt zu den Aufstiegsrängen wahrt, während eine Niederlage ein erstes Abrutschen bedeuten könnte. Der 1. FC Germania Bargau geht nach dem 6:0-Kantersieg in Tannhausen mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den FV 08 Unterkochen. Mit bislang ungeschlagenen zwölf Punkten aus sechs Partien ist Bargau auf Rang vier auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Unterkochen rangiert zwar mit neun Punkten etwas dahinter, hat aber erst fünf Spiele absolviert und könnte mit einem Auswärtserfolg einen direkten Konkurrenten überholen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, da der Sieger den Kontakt zu den Aufstiegsrängen wahrt, während eine Niederlage ein erstes Abrutschen bedeuten könnte.



Die Sportfreunde Lorch suchen nach Konstanz, wobei gegen Aalen erstmals dreifach gepunktet wurde. Mit nur vier Punkten stehen die Lorcher auf einem direkten Abstiegsplatz. Dorfmerkingen II hingegen hat nach dem Sieg in Hofherrnweiler bereits zehn Zähler auf dem Konto und kann den Abstand nach unten weiter vergrößern. Die Hausherren müssen ihre Defensive stabilisieren, um im Kellerduell nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Die Sportfreunde Lorch suchen nach Konstanz, wobei gegen Aalen erstmals dreifach gepunktet wurde. Mit nur vier Punkten stehen die Lorcher auf einem direkten Abstiegsplatz. Dorfmerkingen II hingegen hat nach dem Sieg in Hofherrnweiler bereits zehn Zähler auf dem Konto und kann den Abstand nach unten weiter vergrößern. Die Hausherren müssen ihre Defensive stabilisieren, um im Kellerduell nicht weiter in Bedrängnis zu geraten.



Aufsteiger TSV Böbingen hat sich nach sechs ungeschlagenen Spielen bereits auf Rang sechs etabliert, zuletzt allerdings beim 2:2 in Neuler Punkte liegen lassen. Nun wartet mit der DJK Schwabsberg-Buch der Tabellenzweite, der nach dem knappen 1:0-Erfolg in Durlangen weiter ganz oben mitmischt. Böbingen könnte mit einem Sieg an den Spitzenplätzen schnuppern, Schwabsberg hingegen braucht einen Auswärtssieg, um den Anschluss an den Primus aus Hüttlingen nicht zu verlieren. Das Duell verspricht Tempo und Intensität. Aufsteiger TSV Böbingen hat sich nach sechs ungeschlagenen Spielen bereits auf Rang sechs etabliert, zuletzt allerdings beim 2:2 in Neuler Punkte liegen lassen. Nun wartet mit der DJK Schwabsberg-Buch der Tabellenzweite, der nach dem knappen 1:0-Erfolg in Durlangen weiter ganz oben mitmischt. Böbingen könnte mit einem Sieg an den Spitzenplätzen schnuppern, Schwabsberg hingegen braucht einen Auswärtssieg, um den Anschluss an den Primus aus Hüttlingen nicht zu verlieren. Das Duell verspricht Tempo und Intensität.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen TV Neuler TV Neuler 15:00 live PUSH



Der SSV Aalen verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen die Sportfreunde Lorch. Mit sieben Punkten ist die Mannschaft als Aufsteiger aber weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld gefangen. Der TV Neuler rangiert mit neun Zählern im gesicherten Mittelfeld, zeigte beim 2:2 gegen Böbingen jedoch defensive Schwächen. Im Aalener Derby geht es um mehr als nur Punkte: Der Sieger setzt ein klares Signal im Kampf um den Klassenerhalt. Der SSV Aalen verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen die Sportfreunde Lorch. Mit sieben Punkten ist die Mannschaft als Aufsteiger aber weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld gefangen. Der TV Neuler rangiert mit neun Zählern im gesicherten Mittelfeld, zeigte beim 2:2 gegen Böbingen jedoch defensive Schwächen. Im Aalener Derby geht es um mehr als nur Punkte: Der Sieger setzt ein klares Signal im Kampf um den Klassenerhalt.



Die SGM Tannhausen/Stödtlen musste zuletzt ein herbes 0:6 gegen Germania Bargau hinnehmen und ist mit nur drei Punkten Tabellenvorletzter. Nun wartet die TSG Nattheim, die mit zwölf Punkten und erst drei Gegentoren auf Rang fünf steht und ihre Ambitionen untermauern will. Für die Gastgeber geht es darum, wieder Stabilität zu finden und nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Die Gäste reisen dagegen als klarer Favorit an und wollen ihre Serie nach dem 1:0 gegen Heldenfingen ausbauen. Die SGM Tannhausen/Stödtlen musste zuletzt ein herbes 0:6 gegen Germania Bargau hinnehmen und ist mit nur drei Punkten Tabellenvorletzter. Nun wartet die TSG Nattheim, die mit zwölf Punkten und erst drei Gegentoren auf Rang fünf steht und ihre Ambitionen untermauern will. Für die Gastgeber geht es darum, wieder Stabilität zu finden und nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Die Gäste reisen dagegen als klarer Favorit an und wollen ihre Serie nach dem 1:0 gegen Heldenfingen ausbauen.



Tabellenführer TSV Hüttlingen hat mit dem 3:1-Sieg über Hofherrnweiler II seinen Platz an der Spitze gefestigt und will diesen gegen dieselbe Mannschaft nun zuhause verteidigen. Mit 13 Punkten aus sechs Partien spricht die Formkurve klar für die Gastgeber. Die Gäste aus Hofherrnweiler stehen nach der Niederlage gegen Dorfmerkingen II mit sieben Zählern auf Rang zwölf und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Für Hüttlingen zählt dagegen nur ein weiterer Dreier, um den Platz an der Sonne zu behaupten.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________