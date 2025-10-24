Germania-B-Junioren sind Kreispokalsieger

Wiesbaden. Weiteres Glanzlicht für die Jugendabteilung der SG Germania Wiesbaden. Die B-Junioren der Waldsträßer gewannen das bei der Spvgg. Amöneburg ausgetragene Kreispokalendspiel vor 150 Zuschauern gegen ihren Gruppenliga-Rivalen Freie Turnerschaft mit 3:0 (1:0).

Kilian Hunsche und nach der Pause zweimal Vedad Bosnjakovic machten mit ihren Toren den Pokalsieg und den damit verbundenen Einzug in den Hessenwettbewerb perfekt. Schiedsrichter Christos Gkavanozis (SV Wehen Wiesbaden) kam in der fairen Partie mit je einer Gelben Karten für beide Teams aus, erfuhr an der Linie Unterstützung durch Nizar Bahi Ramchani (SC Klarenthal) und Karl Ohnesorge (SV Wehen Wiesbaden). „Es war ein beiderseits laufstarkes Spiel, in dem die Germania die spielerisch klar bessere Mannschaft war“, fand Kreisjugendwart Siggi Maurer. Ihm ist die Vorgabe des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), den Kreissieger bis Ende Oktober ausspielen zu müssen, ein Dorn im Auge. Das führe für die Endspielteilnehmer zu Englischen Wochen und zu einer Austragung – wie jetzt in Amöneburg – im Herbst bei Windböen und Regen. „In einer besseren Jahreszeit wären mehr Zuschauer vor Ort gewesen“, ist sich Maurer sicher.

Nils Hassel ist längere Verletzungspause nicht anzumerken

Was nichts am ausgelassenen Germania-Jubel änderte. Das Team von Trainer Martin Leibold, dem Yazan Eskhita (weilte bei B-Lizenz-Kehrgang in Grünberg) und Martin Fraund zur Seite stehen, beeindruckte auch in der Defensive, ließ quasi keine FTW-Chancen zu. Während Doppeltorschütze Vedad Bosnjakovic die Mannschaft und sich an seinem Geburtstag beschenkte. Innenverteidiger Nils Hassel war bei der Germania eine neunwöchige Verletzungspause überhaupt nicht anzumerken. Doch in Summe war es ein Erfolg des Kollektivs. Jetzt hoffen die Waldsträßer in der ersten Hessenrunde, die für den 15. November vorgesehen ist, auf einen „richtigen Kracher“, so Martin Fraund.

Spvgg. Amöneburg ein vorbildlicher Gastgeber

Davon abgesehen und ungeachtet aller Wetterkapriolen erwies sich die Sportvereingung Amöneburg um Natascha Wagner, Pedro Murillo und das Helferteam „als toller Gastgeber“, zollte Fraund Anerkennung.

In der Gruppenliga um die Meisterschaft mitmischen, im Hessenpokal „vielleicht den ein oder anderen Großen ärgern“ und drinnen wieder in der Futsal-Saison aufhorchen lassen, nennt er die nächsten Ziele.