Germania Amberg erweitert Trainerteam der Zweiten

Dominik Geiger (von links), Oliver Raschke und Bastian Walentek bilden das künftige Trainerteam beim SC Germania Amberg II. – Foto: Walentek

Im dritten Jahr betreuen Dominik Geiger und Oliver Raschke das A-Klassen-Team des SCG. Nachdem es in den vergangenen Jahren überwiegend gegen den Abstieg ging, ist es umso erfreulicher, dass die Mannschaft in dieser Saison positiv abschneidet und sich aktuell als Rangfünfter im oberen Tabellenbereich befindet. Schon in dieser Spielzeit sei, so schreibt der Verein, deutlich zu erkennen, dass sich die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre auszahlt und eine klare Entwicklung sichtbar ist. „Es freut uns sehr, dass wir Präse und Olli auch in der kommenden Saison als Trainer unseres A-Klassen-Teams weiter bei uns haben. Die bereits eingeschlagene Entwicklung ist sehr positiv, und ich hoffe natürlich, dass es in dieser Form weitergeht“, gibt Markus Neudeck, Fußball-Abteilungsleiter beim SC Germania Amberg, zu Protokoll.



Komplettiert wird das Duo in der neuen Saison von Bastian Walentek als weiterem Co-Trainer. Der 33-Jährige spielt seit seiner Jugend bei Germania Amberg und ist nicht nur weiterhin aktiver Spieler, sondern auch Teil der Vorstandschaft. Mit diesem Trio wird der SC Germania Amberg II in die kommende Saison – voraussichtlich erneut in der A-Klasse Nord – starten. Aktuell liegt der Fokus aber noch auf der Frühjahrsrunde. Der Klassenerhalt ist längst in trockenen Tüchern; angesichts von zwei Punkten Rückstand auf Platz 3 und derer fünf auf Relegationsplatz 2 ist nach oben durchaus noch was möglich.