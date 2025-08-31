Germania Abg. und Freihung teilen sich die Punkte!

Auf ein torloses Remis "einigten" sich der SC Germania II und der FC Freihung. Von Beginn an wollte keine Mannschaft ins offene Messer laufen und folglich auch kein Risikio eingehen. Somit fanden die meisten Torbemühungen grossteils auf beiden Seiten am 16er ein Ende. Bis auf ein paar Einzelaktionen ging es ohne hochkarätige Chancen in die Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff hatte das Heimteam eine bessere Phase, konnte ihre Abschlüsse jedoch nicht präzise zu Ende spielen. Auch seitens der Gäste waren große Torgelegenheiten eher Mangelware. In der Schlussminute war die Führung für den FC zum Greifen nahe, als nach einem Freistoß die Kugel per Kopf Richtung Tor verlängert wurde, der SC-Keeper konnte aber den Ball über die Latte lenken. Somit endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden, womit beide Mannschaften gut leben können.