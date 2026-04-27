Germania 90 Berge und Ketzin/Falkenrehde top, LSV Neustadt in Torlaune

– Foto: Carolin Rädel

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SV Dallgow 47 2:2 Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein echtes Spitzenspiel, das zwei völlig unterschiedliche Phasen bot. Die Oberliga-Reserve legte los wie die Feuerwehr: Innerhalb von nur zwei Minuten schürte Christian Gotzmann einen Doppelpack (23. und 25. Minute) und brachte den RSV Eintracht 1949 II mit 2:0 in Führung. Doch wer dachte, die Messe sei gelesen, wurde eines Besseren belehrt. Kurz vor der Pause markierte Luis Schalow in der 42. Minute den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:1. Im zweiten Durchgang warf der SV Dallgow 47 alles in die Waagschale und belohnte sich in der 73. Minute durch Bennet Kluge mit dem viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Bredower SV 47 – SV Kloster Lehnin 3:0 In Bredow erlebten die 148 Zuschauer die große Show eines einzigen Akteurs. Der Bredower SV 47 dominierte das Geschehen gegen den SV Kloster Lehnin nach Belieben, was vor allem an der Treffsicherheit von Julian Meyer lag. Bereits in der 3. Minute eröffnete er den Torreigen zum 1:0. Nach einer halben Stunde legte er in der 30. Minute das 2:0 nach und sorgte damit für eine beruhigende Pausenführung. Den Schlusspunkt unter seine überragende Leistung setzte Julian Meyer schließlich in der 80. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0-Endstand, womit er den Heimsieg im Alleingang besiegelte.

FSV Babelsberg 74 II – SV Ziesar 31 0:3 Lange Zeit war die Partie in Babelsberg vor 35 Zuschauern hart umkämpft, doch in der zweiten Halbzeit brach das Unheil über die Hausherren herein. Ein unglückliches Eigentor von Hannes Kaschubowski in der 49. Minute brachte den SV Ziesar 31 mit 0:1 in Front. Die Aufgabe für die Babelsberger Reserve wurde noch schwieriger, als Stephan Zenthoefer in der 70. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl fanden die Gastgeber keine Mittel mehr: Sebastian Stephan erhöhte in der 75. Minute auf 0:2, bevor Florian Janka in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:3 den Deckel auf die Partie machte. SG Eintracht Friesack – SG Blau-Weiß Pessin 1:1 Dieses Derby lockte 185 Zuschauer an und hielt die Spannung bis zur allerletzten Sekunde hoch. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei die Nervosität deutlich spürbar war. In der Schlussphase wurde es dann dramatisch: In der 78. Minute schien Moritz Klimanski die Gäste der SG Blau-Weiß Pessin mit dem Treffer zum 0:1 zum Sieg zu führen. Doch die SG Eintracht Friesack bewies eine tolle Moral und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. In der 89. Minute erlöste Pascal Richter die Heimfans mit dem Ausgleich zum 1:1-Endstand.

SV Germania 90 Berge – Werderaner FC Viktoria 1920 II 6:1 In Berge sahen die 63 Zuschauer ein Spiel, das völlig anders begann, als es endete. Die Gäste gingen in der 10. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Quintus Jannsen mit 0:1 in Führung. Doch das war der Weckruf für die Germania. Lennard Amadou Meyer glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, bevor Daniel Cikin in der 34. Minute das Spiel zur 2:1-Führung drehte. Nach dem Wechsel brachen alle Dämme: Erneut Daniel Cikin (59. Minute), Florian Köppen (65. Minute), erneut Lennard Amadou Meyer (82. Minute) und schließlich Tim Merian (85. Minute) schraubten das Ergebnis zum deutlichen 6:1-Heimsieg in die Höhe. SG Geltow – Fortuna Babelsberg II 5:2 Offensiv-Spektakel in Geltow! Vor 53 Zuschauern feierten die Hausherren einen Sieg, der maßgeblich von Richard Schreiber geprägt wurde. In der 13. Minute brachte er Geltow mit 1:0 in Führung, Julian Bocian erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Ein Eigentor von Felix Ay (33. Minute) machte es kurz spannend, doch Julius Langheinrich (43. Minute) und erneut Richard Schreiber (45.+2 Minute) stellten zur Pause auf 4:1. Nach dem Wechsel verkürzte Fabian Rittmüller (55. Minute) für die Fortuna-Reserve auf 4:2, doch Richard Schreiber machte in der 77. Minute mit seinem dritten Treffer zum 5:2 alles klar. FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SpG Groß Glienicke/Seeburg 6:1 In Ketzin sahen die 150 Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Nach der Führung durch Marcel Michaelis (47. Minute) glich Sean Flood postwendend zum 1:1 (48. Minute) aus. Bis zur 70. Minute blieb die Partie offen, doch dann folgte die Show von Devin Krenzlin. Er erzielte in der 70. Minute die 2:1-Führung, woraufhin Marc Jankowiak in der 72. Minute auf 3:1 erhöhte. In der Schlussphase krönte Devin Krenzlin seine Leistung mit zwei weiteren Treffern (82. und 85. Minute) zum Hattrick, bevor Dennis Böttcher (87. Minute) den 6:1-Endstand besorgte. BSG Stahl Brandenburg II – SG Michendorf II 2:0 In der Partie am Quenz behielt die Reserve der BSG Stahl vor 42 Zuschauern die Oberhand. Die Gastgeber agierten aus einer sicheren Defensive heraus und schlugen vor der Pause doppelt zu. In der 34. Minute markierte Timon Bauer die 1:0-Führung für die BSG Stahl Brandenburg II. Nur fünf Minuten später legten die Hausherren nach: Leonard Koppe erzielte in der 39. Minute das 2:0. Im zweiten Durchgang verwalteten die Brandenburger den Vorsprung geschickt, während die SG Michendorf II keine wirksamen Mittel fand, um die Defensive der Heimelf in Verlegenheit zu bringen.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 0:3

Vor 50 Zuschauern in Guben drehte sich alles um einen Namen: Flynn Rohbock. In einer Partie, in der die Hausherren defensiv zunächst stabil wirkten, bewies der Angreifer der Gäste seine ganze Klasse. Die Torfolge begann in der 31. Minute, als Rohbock die 0:1-Führung für die Spielgemeinschaft markierte. Noch vor dem Seitenwechsel legte er in der 40. Minute nach und erhöhte auf 0:2. Auch im zweiten Durchgang fand Guben kein Mittel gegen den gut aufgelegten Stürmer, der in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer zum 0:3-Endstand den Auswärtssieg im Alleingang besiegelte.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SV Eiche Branitz 2:2

In Ströbitz sahen die 37 Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg für die Reserve von Wacker aus. Jaime-Lee Förster brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 34. Minute (1:0) und der 43. Minute (2:0) komfortabel in Front. Doch der SV Eiche Branitz kam wie verwandelt aus der Kabine. Innerhalb von nur fünf Minuten glichen die Gäste die Partie aus: Zuerst traf Jonah Wallstein in der 49. Minute zum 2:1, bevor Sebastian Lindow in der 54. Minute den Ausgleich zum 2:2 besorgte. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Teams, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

SV Borussia 09 Welzow – FSV Viktoria 1897 Cottbus 0:2

In Welzow entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem die Abwehrreihen lange Zeit die Oberhand behielten. Die Zuschauer mussten sich bis tief in die Schlussphase gedulden, ehe die Entscheidung fiel. Der FSV Viktoria 1897 Cottbus bewies in der entscheidenden Phase den längeren Atem. In der 76. Minute erlöste Robert Kiesow sein Team mit der 0:1-Führung. Welzow warf danach alles nach vorne, lief jedoch in einen Konter, den erneut Robert Kiesow in der 82. Minute zum 0:2-Endstand verwertete und damit den Auswärtssieg für die Cottbuser sicherte.

LSV Neustadt – SV Fichte Kunersdorf 6:2

Eine regelrechte Tor-Gala erlebten die 50 Zuschauer in Neustadt/Spree, wo die Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit eine enorme Dominanz ausstrahlten. Die Torfolge war atemberaubend: Tim Reichl eröffnete in der 10. Minute zum 1:0, bevor Gracjan Arkuszewski mit Toren in der 11. und 27. Minute auf 3:0 stellte. Ronny Kreher erhöhte in der 37. Minute auf 4:0, und nur eine Minute später machte Gracjan Arkuszewski in der 38. Minute seinen Hattrick zum 5:0 perfekt. Ein unglückliches Eigentor von Bartosz Kosman (41. Minute) und ein Treffer von Maurice Hagen (74. Minute) brachten Kunersdorf zwar auf 5:2 heran, doch den Schlusspunkt setzte Steffen Dörner in der Nachspielzeit (91. Minute) zum 6:2.

BSV Chemie Tschernitz – SpG Drebkau/Kausche 0:5

In Tschernitz sahen die 100 Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Gäste, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen ließen. Die Torfolge wurde bereits in der 5. Minute durch Dimitrios Manafas eröffnet, der zum 0:1 traf. Nur vier Minuten später erhöhte Sascha Roch in der 9. Minute auf 0:2. Im zweiten Durchgang schraubte die Spielgemeinschaft das Ergebnis weiter in die Höhe. Stephan Faber glänzte mit einem Doppelpack in der 58. Minute (0:3) und der 65. Minute (0:4), ehe Chris Portmann in der 78. Minute den Deckel zum 0:5-Endstand auf die Partie machte.

FSV Spremberg 1895 – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 1:4

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich in Spremberg eine lebhafte Begegnung. Die Gäste gingen in der 9. Minute durch Stephan Klengel mit 0:1 in Führung. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und kamen in der 29. Minute durch Ansgar Urban zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Eric Kube stellte in der 35. Minute die Weichen mit dem 1:2 wieder auf Sieg. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte erneut Stephan Klengel in der 45. Minute auf 1:3. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste geschickt und markierten in der 90. Minute durch Dominik Weidner den 1:4-Endstand.

SG Blau-Weiß Schorbus – VfB Cottbus 97 0:2

In Schorbus sahen die Fans eine lange Zeit ausgeglichene Partie, die erst nach einer Stunde ihren ersten Höhepunkt fand. Der VfB Cottbus 97 agierte aus einer sicheren Defensive heraus und zeigte sich in der Offensive eiskalt. In der 62. Minute war es Nico Kruse, der den Bann brach und die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Schorbus bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand aber keine Lücke im Cottbuser Abwehrverbund. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Jordan Handrek in der 80. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.

SpG Kahren/Laubsdorf – SpG Briesen/Dissen 1:1

Ein Duell auf Augenhöhe erlebten die 52 Zuschauer in Kahren. Die Gäste aus Briesen erwischten den idealen Start, als Marcus Noack bereits in der 4. Minute den Ball zur 0:1-Führung im Netz unterbrachte. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Hausherren unermüdlich auf den Ausgleich drängten. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Bemühungen belohnt wurden. In der 73. Minute markierte Nico Adomeit den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. In den Schlussminuten verteidigten beide Teams das Unentschieden leidenschaftlich, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

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