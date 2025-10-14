Germania 7er Ü32 vs. SF Kladow 2.Runde Defendo-Pokal

Pokalzeit ist immer etwas Besonderes – Kampf, Leidenschaft und der Traum vom Weiterkommen liegen in der Luft! 🔥 Der BFC Germania 7er will genau das zeigen, wenn am Mittwochabend der Landesligist SF Kladow 7er zu Gast auf dem Kunstrasen an der Götzstraße ist. Nach einem furiosen Saisonstart und einer beeindruckenden Tordifferenz von 17:2 in der Liga strotzt die Germania nur so vor Selbstvertrauen. Die Jungs sind heiß, den Favoriten zu ärgern und mit Teamgeist, Wille und Leidenschaft für eine Pokalüberraschung zu sorgen. 💪 Doch die Aufgabe wird alles andere als leicht: Kladow bringt Routine, Tempo und Qualität mit – ein echter Härtetest für Germania. Genau solche Spiele aber schreibt der Pokal! Wenn die Mannschaft ihre starke Form auf den Platz bringt, kompakt verteidigt und die Chancen eiskalt nutzt, ist alles möglich. Germania will Geschichte schreiben und den Einzug in die nächste Runde feiern. 🖤❤ Anpfiff ist um 19:00 Uhr!