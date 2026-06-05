 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Germ. Okriftel II mit Ausrufezeichen im ersten Spiel

Germ. Okriftel II und Schwalbach II liefern sich mit 8:3 ein Torfest im ersten Spiel um den Aufstieg in die KLB-MTK +++ Faouzi Ouyachou mit Hattrick in einer Halbzeit

von Erik Bechtold · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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Relegation KLB MTK
Ger.Okriftel II
FC Schwalb. II
Faouzi Ouyachou
Faouzi Ouyachou
Xhordano Arbana
Xhordano Arbana

Hattersheim-Okriftel. Germania Okriftel II hat in der Relegation zur Kreisliga B Main-Taunus ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den FC Schwalbach II feierte die Germania einen deutlichen 8:3-Erfolg und zeigte sich vor allem offensiv in Torlaune. Die Gäste aus Schwalbach hielten zwar phasenweise dagegen, mussten sich am Ende aber klar geschlagen geben. Okriftel II darf damit weiter vom Aufstieg träumen.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel II
FC Schwalbach
FC SchwalbachFC Schwalb. II
8
3
Abpfiff

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Headcoach Xhordano Arbana von Germania Okriftel liefert nach dem Spiel Eindrücke zur Partie. Der Gegner sei „nicht so schnell ins Spiel gestartet wie wir“, erwähnte er. Die 5:1-Halbzeitführung war laut Arbana ein Verdienst des „starken offensiven Pressings“, welches den Gegner zur Halbzeit „überraschte“.

Mit der Torausbeute seiner Stürmer sei der Coach sehr zufrieden und rühmte sie als „beste Offensive der Saison“. Seine Stürmer Faouzi Ouyachou (3., 28., 41., 48.) und Ngadhnjim Kodraliu (45., 62., 78.) hatten einen „Top-Tag“, wie der Trainer berichtet.

Ist das 8:3 schon eine vorzeitge Entscheidung im Rennen um den Aufstieg?

Xhordano Arbana zeigt sich alarmiert: „Ich bin da immer vorsichtig. Ich warte lieber erst einmal ab, da sozusagen erst Halbzeit ist.“ Der Trainer erinnert sich an frühere Relegationsspiele gegen Schwalbach. Er habe im Duell der ersten Mannschaften schon einmal mit Okriftel gegen Schwalbach gespielt.

Der Coach verweist damit auf die Saison 2016, in der Okriftel im Rennen um den Aufstieg in die KOL Main-Taunus schon damals Schwalbach gegenüberstand. 2016 konnte ebenfalls an einem Donnerstag ein Heimsieg (3:1) eingefahren werden. Jedoch musste die Mannschaft am darauffolgenden Sonntag eine schmerzhafte Niederlage (1:4) im Rückspiel in Schwalbach hinnehmen.

Für den Trainer zählt es, „diese Erfahrung nicht zu wiederholen“. Somit startet das Auswärtsspiel mit einem „gedanklichen 0:0“. Arbana zeigt sich konzentriert: „Wir möchten natürlich auch dieses Spiel gewinnen.“

Das vielversprechende Rückspiel in Schwalbach findet am Sonntag um 15 Uhr statt.