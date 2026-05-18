Gerisch rettet Punkt - Groß Borstel feiert Klassenerhalt

Der Start gegen Lokstedt verlief für die Gastgeber nahezu ideal. Bereits in der 8. Minute brachte John Sergej Bidlingmaier den SV Groß Borstel mit 1:0 in Führung. Redzepi sah vor allem im ersten Durchgang eine gute Leistung seiner Mannschaft gegen den Ball.

Für den Verein ist das ein wichtiger Abschluss einer anspruchsvollen Spielzeit. Nach einigen engen Wochen im unteren Tabellenbereich hat Groß Borstel nun Planungssicherheit - und kann den Blick auf die kommende Saison richten.

„Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team eine starke und disziplinierte Leistung gegen den Ball. Mit klugem Pressing und einer stabilen Defensive ließ man den Gegner kaum zur Entfaltung kommen und belohnte sich mit der verdienten Führung“, erklärte der Trainer. Dabei hätte Groß Borstel die Partie nach seiner Einschätzung schon früher deutlicher gestalten können: „Bereits zu diesem Zeitpunkt hätten wir mit besserer Chancenverwertung alles klar machen können.“

Lokstedt dreht das Spiel kurzzeitig

Nach der Pause kippte die Partie jedoch. Paul Steinke erzielte in der 70. Minute das 1:1, fünf Minuten später traf Tom Weidemann zur 2:1-Führung für Eintracht Lokstedt II. Aus einer guten Ausgangslage war für Groß Borstel plötzlich ein Rückstand geworden.

Redzepi ordnete diese Phase selbstkritisch ein: „Nach der Pause kippte das Spiel kurzzeitig: Lokstedt glich aus und ging sogar in Führung. Unsere Mannschaft wirkte in dieser Phase unsicher, fand aber danach wieder zu ihrer Stabilität.“ Diese Reaktion war entscheidend. Nur drei Minuten nach dem 1:2 gelang dem eingewechselten Joshua Gerisch der Ausgleich. Sein Treffer in der 78. Minute sicherte Groß Borstel den Punkt - und damit endgültig den Ligaverbleib.

„Ein Sieg wäre ebenfalls möglich gewesen“

Redzepi war mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden, sah aber durchaus die Chance auf mehr: „Mit viel Einsatz erspielten wir uns weitere Chancen und erzielten schließlich das verdiente 2:2. Ein Sieg wäre ebenfalls möglich gewesen.“

Am Ende überwog dennoch die Freude über den erreichten Klassenerhalt. „Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit und freuen uns über den gesicherten Klassenerhalt“, sagte Redzepi, der zugleich auch dem Gegner ein Kompliment aussprach: „Ein Kompliment auch an Eintracht Lokstedt für ein faires Spiel.“

Planungen laufen bereits

Für Groß Borstel ist der wichtigste sportliche Auftrag erfüllt. Der Vorsprung auf SC Union Altona und SC Sperber, die jeweils bei 27 Punkten stehen, reicht aus. Auch SC Poppenbüttel ist mit 19 Punkten bereits deutlich distanziert.

Nun beginnt die nächste Phase. Redzepi bestätigte, dass die Planungen für die kommende Saison bereits laufen: „Nun richten wir den Blick nach vorne: Die Planungen für die neue Saison und Gespräche mit Spielern laufen bereits.“ Der Klassenerhalt gibt dem SV Groß Borstel dafür die nötige Grundlage. Nach dem 2:2 gegen Lokstedt ist klar: Auch in der kommenden Saison wird am Brödermannsweg Bezirksliga-Fußball gespielt.