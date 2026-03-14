"Geringer werdende Beteiligung": Weiterer Kreisliga-Rückzug

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Beim SV Rommelsbach stehen zur Rückrunde strukturelle Veränderungen an. Der Verein gab bekannt, seine zweite Mannschaft aus der Kreisliga B3 Alb zurückzuziehen. Grund dafür ist eine rückläufige Spielerbeteiligung, die eine Fortführung des Spielbetriebs nicht mehr möglich machte. Die erste Mannschaft bleibt hingegen weiterhin stabil aufgestellt und geht mit einem konkurrenzfähigen Kader in die zweite Saisonhälfte der Kreisliga B4 Alb.

Sportlich befindet sich das Team aktuell in einer guten Ausgangsposition. Nach 13 Spieltagen belegt der SV Rommelsbach mit 26 Punkten den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen bislang zu Buche, bei einem Torverhältnis von 62:27. Tabellenführer ist derzeit der SV Croatia Reutlingen II mit 34 Punkten vor dem FC Mittelstadt und dem TSV Eningen unter Achalm II.

Auch auf der Trainerbank gibt es eine Veränderung. Trainer Adrian Chira wird sein Amt nach dem Heimspiel gegen den TSV Pliezhausen niederlegen. Hintergrund ist eine neue berufliche Situation, die künftig weniger Zeit für das Traineramt zulässt. Der Verein bedankte sich ausdrücklich für seinen Einsatz und wünschte ihm für seine berufliche und sportliche Zukunft alles Gute.