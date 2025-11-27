Geringe Resonanz auf die Jahreshauptversammlung des TuS Xanten

Zufrieden kann die Xantener Vereinsfamilie mit dem Kassenbericht sein, den eine Steuerkanzlei erstellt hatte. Die Kassenprüfer stellten eine vorbildliche Führung der Finanzangelegenheiten aus. So war die Entlastung des Vorstandsquartetts nur noch Formsache.

Und auch die Wahlen zum neuen Vorstand verliefen zügig, da die bisherigen Amtsinhaber Anton Artz, Kurt Evers, Roland Seerau und Susanne Wonning ihre Bereitschaft erklärt hatten, für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung zu stehen. Als Kassenprüfer-Vertreter wurde Lukas Bullmann gewählt.