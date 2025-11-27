Geringe Resonanz auf die Jahreshauptversammlung des TuS Xanten

Alles war angerichtet, doch zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des TuS Xanten ist dann doch kaum jemand erschienen. Lediglich 21 von 2179 Mitgliedern waren am Dienstagabend gekommen – erschreckende 0,96 Prozent. Aber woran hat’s gelegen?
War dann doch das regnerische Wetter schuld oder die Tagesordnung, die nur wenig brisante Themen aufwies? Die Resonanz war jedenfalls noch schwächer als 2024, als 50 Mitglieder gekommen waren. Anton Artz, Mitglied im vierköpfigen Vorstand, hatte eine Ahnung. „Vieles ist in den vorangegangenen Abteilungsversammlungen schon besprochen und beschlossen worden“, sagte er am Dienstagabend.
Entsprechend gelassen und gelöst verlief die knapp einstündige Versammlung dann auch ab, die erst beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ eine kurze Diskussion aufkommen ließ. Dabei ging es um mögliche Abwerbeversuche zwischen Fußball-und Handball-Abteilung.
Zuvor hatte Artz souverän durch die sieben anderen Tagesordnungspunkte geleitet und im Bericht des Vorstands auf einige Neuerungen im Vereinsleben hingewiesen. So soll der TuS Xanten mit „Draxi“ein eigenes Maskottchen bekommen. Es war bereits beim jüngsten Nibelungen-Triathlon unterwegs und fand großen Anklang.
Und alle elf im TuS vertretenen Sportarten sollen demnächst auch entsprechend zur Geltung kommen. Mit dem Spruch „TuS Xanten – sportliche Vielfalt erleben“ will der Verein ein noch breiteres Publikum ansprechen. Diese Aussage soll in Zukunft auch auf den Vereins-Briefköpfen prangen. Und freuen dürfen sich auch die älteren Mitglieder der Vereinsfamilie, insbesondere die Fußball-Anhänger. Für sie sollen in Kürze auf der Stehtribüne Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.
Wenig Neues gab es in Sachen Neugestaltung des Fürstenberg-Stadions. Anton Artz hat mit der Fußball- und Leichtathletik-Abteilung Kontakt aufgenommen und sie nach ihren Vorstellungen befragt. Nach Wünschen der Leichtathleten sollen Lauf- und Sprunganlagen auch mit entsprechender Beleuchtung ausgestaltet werden.
Zufrieden kann die Xantener Vereinsfamilie mit dem Kassenbericht sein, den eine Steuerkanzlei erstellt hatte. Die Kassenprüfer stellten eine vorbildliche Führung der Finanzangelegenheiten aus. So war die Entlastung des Vorstandsquartetts nur noch Formsache.
Und auch die Wahlen zum neuen Vorstand verliefen zügig, da die bisherigen Amtsinhaber Anton Artz, Kurt Evers, Roland Seerau und Susanne Wonning ihre Bereitschaft erklärt hatten, für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung zu stehen. Als Kassenprüfer-Vertreter wurde Lukas Bullmann gewählt.