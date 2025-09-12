Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gericht hebt Lizenzentzug vorläufig auf – Vitesse darf in Liga starten
Vitesse Arnheim darf nach einer juristischen Kehrtwende wieder in der niederländischen Eerste Divisie spielen. Ein Gericht setzte den zuvor vom Fußballverband KNVB verhängten Lizenzentzug vorläufig außer Kraft, wodurch der Traditionsklub seine Profizulassung und damit das Startrecht in der laufenden Zweitliga-Saison zurückerhielt.
Nach schweren Verstößen gegen Lizenzauflagen, darunter mangelhafte Transparenz in den Finanzstrukturen und unvollständige Buchhaltung, war Vitesse bereits 2024 mit einem Abzug von 18 Punkten belegt worden. Daraufhin stieg der Verein erstmals seit Jahrzehnten in die zweite Liga ab. Auch in der Eerste Divisie setzt sich die Probleme fort: Punktabzüge und der endgültige Entzug der Profilizenz folgten, was das drohende Aus im Profifußball bedeutete.
Trotz gescheiterter Einsprüche vor den Verbandsinstanzen konnte Vitesse vor einem ordentlichen Gericht erreichen, dass der Lizenzentzug ausgesetzt wird. Das Urteil erkennt den Ernst der Situation und verpflichtet den Klub zu weiteren Gesprächen mit dem Verband. Bis zu einer endgültigen Klärung darf Vitesse damit weiter am Profibetrieb teilnehmen. Die Entscheidung löste bei Fans große Erleichterung aus.