Gerhards übernimmt Würselen: Struktur statt Zufall

Mit Tim Gerhards setzt der VfR Würselen im Abstiegskampf auf einen jungen Trainer. Der Tabellen-14. der Bezirksliga will stabiler und klarer auftreten.
Beim VfR Würselen hat zur Winterpause Tim Gerhards den Trainerposten übernommen. Der Klub aus der Bezirksliga Staffel 4 überwintert mit vier Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen bei elf Punkten auf Rang 14. Für Gerhards ist es die erste Station als Cheftrainer – und gleich eine anspruchsvolle. „Ich wollte schon immer nach der aktiven Karriere Trainer werden, und dann hat sich die Chance ergeben, die erste Station sogar in der Bezirksliga zu realisieren, was mich persönlich sehr gereizt hat“, erklärt er.
Der Einstieg erfolgt parallel zur eigenen Reha. „Genau, ich hatte einen Kreuzbandriss, aber es läuft alles nach Plan und ich befinde mich im siebten Monat, bald kann ich dann auch wieder aktiv spielen.“ Eine emotionale Distanz zum Verein gibt es nicht: „Ich habe dort drei Jahre gespielt“, sagt Gerhards über seine Verbindung zum VfR.
Inhaltlich hält sich der neue Trainer mit Rückblicken bewusst zurück. „Ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich die Abläufe in der Hinrunde nicht miterlebt habe und deshalb keine Meinungsgrundlage habe.“ Zugleich betont er den Zustand des Teams: „Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft intakt ist und eine hohe Intensität gehen kann, was dem vorherigen Trainerteam zu verdanken ist.“ Eigene Schwerpunkte setzt Gerhards dennoch klar. „Was ich definitiv sehen möchte, ist, dass wir defensiv einen klaren Plan haben, zu spielen, und weniger dem Faktor Zufall überlassen wird.“
Auch offensiv soll die Entwicklung strukturiert erfolgen. „Offensiv ist es deutlich schwerer zu coachen, aber auch da werden gewisse Muster trainiert, die dann hoffentlich in Automatismen übergehen.“ Personell gibt es bereits Bewegung: „Es kommen stand jetzt Kazeem Babatunde und Nick Gerhards dazu, die ich persönlich als absolute Qualitätsspieler einordne.“ Ob weitere Verstärkungen folgen, sei offen.
Die Vorbereitung ist klar umrissen. „Wir haben vier Testspiele und trainieren dreimal die Woche.“