Gerhards übernimmt Würselen: Struktur statt Zufall

Beim VfR Würselen hat zur Winterpause Tim Gerhards den Trainerposten übernommen. Der Klub aus der Bezirksliga Staffel 4 überwintert mit vier Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen bei elf Punkten auf Rang 14. Für Gerhards ist es die erste Station als Cheftrainer – und gleich eine anspruchsvolle. „Ich wollte schon immer nach der aktiven Karriere Trainer werden, und dann hat sich die Chance ergeben, die erste Station sogar in der Bezirksliga zu realisieren, was mich persönlich sehr gereizt hat“, erklärt er.

Der Einstieg erfolgt parallel zur eigenen Reha. „Genau, ich hatte einen Kreuzbandriss, aber es läuft alles nach Plan und ich befinde mich im siebten Monat, bald kann ich dann auch wieder aktiv spielen.“ Eine emotionale Distanz zum Verein gibt es nicht: „Ich habe dort drei Jahre gespielt“, sagt Gerhards über seine Verbindung zum VfR.