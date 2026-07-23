Gerhards setzt auf Stabilität statt großer Versprechen Würselens Trainer will nach turbulentem Jahr in ruhigere Gewässer. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Der Trainer des VfR Würselen setzt in der Vorbereitung auf Intensität, vertraut auf den eingespielten Kader und peilt nach der turbulenten Vorsaison einen einstelligen Tabellenplatz an.

Mit dem Trainingsauftakt ist der VfR Würselen in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2026/27 gestartet. Viel wollte Trainer Tim Gerhards nach der ersten Einheit noch nicht bewerten. „Die Vorbereitung hat heute gestartet, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen. Fokus liegt auf Intensität“, sagt der 31-Jährige. Die Grundlage für Zuversicht liefert für Gerhards vor allem die Rückrunde der vergangenen Saison, in der sich der VfR nach einem wechselhaften Saisonverlauf den Klassenerhalt sicherte und die Spielzeit mit 34 Punkten auf Rang zehn abschloss. Besonders die Defensivarbeit sei der Maßstab für die kommenden Monate. „Die Rückrunde war sehr zufriedenstellend, besonders positiv fand ich die Struktur und Abstände gegen den Ball. Wir haben von 14 Spielen in zehn Spielen maximal ein Gegentor bekommen, was überragend für den Amateurbereich ist. Da wollen wir dran anknüpfen.“

Auch personell setzt der Trainer auf Kontinuität. Der Kern der Mannschaft blieb zusammen, gleichzeitig wurde der Kader gezielt ergänzt. Mit Tuncay Türkmen, Enes Halili, Maurice Schröder und Gian Luca Scintu kamen vier externe Neuzugänge hinzu, außerdem rückten zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich auf. „Wir haben den Kern gehalten und uns gezielt verstärkt. Wir haben auf Mindset geachtet und das passt bei den Jungs. Dazu kommen ihre fußballerischen Fähigkeiten, die ich auch als sehr gut einschätze. Wir wollen von der hohen Fluktuation, die beim VfR in den letzten Jahren jede Saison stattfand, weg und eine Mannschaft formen, in der viele Rädchen ineinandergreifen.“ Einen klaren Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg vermag Gerhards vor Saisonbeginn nicht auszumachen. „Einen Top-Favoriten habe ich nicht. Die Dichte in der Liga wird dieses Jahr noch extremer als letztes, jeder wird jeden schlagen können.“ Ebenso wenig misst er einzelnen Begegnungen eine besondere Bedeutung bei: „Ein Spiel, auf das ich mich am meisten freue, habe ich persönlich nicht. In jedem Spiel geht es um drei Punkte.“