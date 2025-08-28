Gerhard Sauer, FC Wittlingen: "Andere hätten den Kopf hängen lassen"

Ein Stück weit die Kadergröße. Am Dienstag konnten wir das erste Mal mit 16 Spielern trainieren. Davor waren es immer nur um die zehn Spieler. Das macht es schwierig, die taktischen Vorgaben einzustudieren, sich einzuspielen und abzusprechen, insbesondere bei Standards. Wenn wir gegen den SC Wyhl nicht kurz nach der Pause das 1:3 durch einen Standard bekommen, bleibt das Spiel offen. Ich bin optimistisch, dass wir den Bock umstoßen werden. Gerade wenn alle regelmäßig da sind und wir auch von der Bank gut nachlegen können.

BZ: Was hat Ihnen bisher gut gefallen?