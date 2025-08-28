Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gerhard Sauer, Trainer des FC Wittlingen, während des Landesliga-Auftakts beim SV Waltershofen. – Foto: Achim Keller
Gerhard Sauer, FC Wittlingen: "Andere hätten den Kopf hängen lassen"
Die Fußballer des FC Wittlingen sind mit zwei Niederlagen in die Landesliga gestartet.
Trainer Gerhard Sauer spricht im Interview über Kadergröße und Kampfgeist des Aufsteigers.
BZ: Herr Sauer, was hat in den ersten beiden Spielen zu einem Punktgewinn gefehlt?
Ein Stück weit die Kadergröße. Am Dienstag konnten wir das erste Mal mit 16 Spielern trainieren. Davor waren es immer nur um die zehn Spieler. Das macht es schwierig, die taktischen Vorgaben einzustudieren, sich einzuspielen und abzusprechen, insbesondere bei Standards. Wenn wir gegen den SC Wyhl nicht kurz nach der Pause das 1:3 durch einen Standard bekommen, bleibt das Spiel offen. Ich bin optimistisch, dass wir den Bock umstoßen werden. Gerade wenn alle regelmäßig da sind und wir auch von der Bank gut nachlegen können.