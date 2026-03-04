Gerhard Rüppel: Japan-Reisen, Wutreden und Wasserski Gerhard Rüppel packt auch mit 80 für die Rheingau-Taunus-Fußballer mit an – sein Weggefährte Alfred Hollinger gräbt Anekdoten aus von Stephan Neumann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des TSV Bleidenstadt aus früheren Glanzzeiten pflegen über lange Jahrzehnte eine ausgeprägte Verbundenheit. Von links: Helmut Gotscher, Horst Brzobohaty, Gerhard Rüppel, Rudi Gottlieb, Max Schmid, Jupp Schmidt, Gerd Hollinger, Bernd Hollinger, Helmut André und Alfred Hollinger. Foto: TSV Bleidenstadt

Taunusstein/Wiesbaden . Ruhestand genießen, Abschalten, Reisen, die Seele baumeln lassen. Das ist nicht unbedingt die Intension von Gerhard „Gerd“ Rüppel seit seinem Abschied von der beruflichen Laufbahn beim Landeskriminalamt. Was den Fußball an der Basis angeht, ist nicht nur die Verbundenheit des aus Kassel stammenden Wahl-Wiesbadeners geblieben, sondern auch das tatkräftige Mitanpacken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Etwa bei der Spielplan-Gestaltung der Klassen seines Kreises Rheingau-Taunus, den er als Kreisfußballwart lange Jahre geführt hat, um jetzt als Ehrenfußballwart immer noch aktiv mitzumischen. Spielplan-Gestaltung, das klingt wie ein Kinderspiel, ist aber eine zeitintensive Wissenschaft für sich, um die Verzahnung der Rheingau-Taunus-Ligen von der Kreisoberligen bis in die C-Ligen so hinbekommen, dass möglichst alle Vereine zufrieden sind. Aber auch über den Kreis hinaus positioniert er sich unverändert. „Ich verstehe nicht, warum man bei uns in der Region Wiesbaden funktionierende Strukturen ändern will. Und wie eine Reduzierung der Verbandsligen dazu beitragen soll“, warf Rüppel beim Workshop des Hessischen Fußball-Verbands Ende 2025 im Vereinsheim des RSV Würges zu den Plänen für kreisübergreifende Ligen ein, die beim Verbandstag 2028 wohl zur Abstimmung stehen. Und erntete damit in Würges aus dem Rheingau-Taunus-Lager und von Wiesbadener Seite viel Zustimmung.

Am Dienstag (3. März) dürfte Gerd Rüppel auf ganz besonders ausgeprägte Zustimmung zugestoßen sein. Den Tag seines 80. Geburtstags feierte er, quasi als geborener Vereinsmensch, nicht ausschließlich im Familienkreis. Vielmehr wurde in der zweiten Tageshälfte das Vereinsheim des TSV Bleidenstadt zum Treffpunkt der Gratulanten, sprich Weggefährten. Zunächst hatte Gerd Rüppel die älteren Fußballer eingeladen, die auch beim 90. von Max Schmid zusammenkamen. Ab 17 Uhr waren alle willkommen, die mit dem Ehrenvorsitzenden des TSV anstoßen wollten, der bei den Taunussteinern Jahrzehnte als Steuermann einschließlich der unvergessenen DFB-Pokal-Highlights mitgeprägt hat. Bekannt ist er als Sportsmann mit geradliniger, kompetenter Ader, der sein Engagement zum Wohl der Gemeinschaft ausrichtet. Alfred Hollinger, Rüppels quasi ewiger Weggefährte beim TSV Bleidenstadt, hat mal in seinem Nähkästchen gekramt und zum runden Geburtstag abseits aller bekannten Verdienste und Ämter seines Spezis einige Anekdoten zutage gefördert. Bekannt ist auch, dass Gerhard Rüppel als Fußball-Berichterstatter des Wiesbadener Tagblatts als „Bratwurst-Tester“ unterwegs war. Die beste ever gab es aber wohl bei seinem Heimatverein BC Sport Kassel. Versuch mit Wasserski: 1975 beim Ausflug der TSV-Fußballer an den Walchsee in Tirol, entdeckten die Fußballer bei einem Spaziergang eine Wasserskischule. Einige Kurzentschlossene wollten es wagen und die Wasserski anschnallen. Die ersten zwei probierten es und kamen immerhin um den halben See, bis sie ins kalte Wasser platschten. Beim zweiten Versuch schafften sie es um den ganzen See und kamen heil ans Ziel. Gerd verfolgte das Ganze und kam offensichtlich zu dem Ergebnis, dass es doch nicht so schwer sein kann. Ski angeschnallt, Leine genommen, Boot losgefahren – und platsch lag er im Wasser. Das wiederholte sich noch drei- bis viermal. Die Anwesenden hatten ihren Spaß und Gerd musste, da er damals noch etwas kräftiger war, manchen lockeren Spruch („Walroß“) ertragen.