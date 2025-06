Gerhard Lösch will neue Einheit bei Landesliga-Absteiger schaffen

Nach der Verpflichtung von Gerhard „Gerry“ Lösch glühen bei dem neuen Cheftrainer der Bezirksligamannschaft des VfB Forstinning und bei Abteilungsleiter Thomas Herndl die Telefondrähte. Mit vielen Telefonaten verschafft sich der zuletzt erfolgreich beim FSV Pfaffenhofen tätige Übungsleiter erste Eindrücke von den Kaderspielern und fühlt natürlich auch potenziellen Neuzugängen auf den Zahn.

Herndl und Lösch kennen sich schon seit geraumer Zeit, immer wieder kreuzten sich die Wege bei Testspielen der beiden Vereine. Zudem schaute Lösch, der in Markt Schwaben wohnt, öfter mal an der Aicher Straße bei Spielen des VfB vorbei. Nach dem Abschied von Cheftrainer Ivica Coric fand Herndl also eine ebenso schnelle wie logisch erscheinende Lösung, weil er um die Beendigung der Tätigkeit von Lösch in Pfaffenhofen wusste. „Es war an der Zeit, nach vier schönen Jahren dort etwas Neues zu machen“, freut sich Lösch auf die neue, im Moment aber auch mit der Kaderplanung sehr zeitintensive Aufgabe in Forstinning.