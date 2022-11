Gerhard Lindner lebt den SC Kirchenthumbach Linder möchte seinen Herzensklub immer weiter voranbringen – Große Ehre bei Ehrenamtspreisverleihung des Verbandes

Der Fußball und vor allem der SC Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) genießen im Leben von Gerhard Lindner einen besonderen Stellenwert. Deshalb hat sich der 52-Jährige zum Ziel gesetzt, seinen Herzensklub immer weiter voranzubringen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Die Jugend liegt ihm dabei besonders am Herzen: Wenn er nicht gerade selbst am Spielfeldrand steht und Jugendmannschaften coacht, ist er auf der Suche nach gut ausgebildeten Jugendtrainer*innen.

Damit diese immer auf Ballhöhe bleiben und die bestmögliche Ausbildung genießen, schickt Lindner alle Trainer*innen regelmäßig zu Aus- und Fortbildungen des Bayerischen Fußball-Verbandes. Ihm ist es auch zu verdanken, dass alle dabei anfallenden Kosten vom SC Kirchenthumbach übernommen werden. Dass Menschen beim SC Kirchenthumbach – sportlich wie menschlich – eine Heimat finden, hat für den ehemaligen Vorstand oberste Priorität: Er organisierte Gelder der DFB-Stiftungen, um beispielsweise ukrainischen Kindern das Fußballspielen zu ermöglichen und sie so in den Verein zu integrieren.



Groß geschrieben wird auch der Frauen- und Mädchenfußball: 2004 rief Lindner als Fußball-Abteilungsleiter die erste Frauenmannschaft ins Leben. Durch seine gezielte Werbung, die in vielen Bildungsstätten ausgehangen wurde, sind für die Saison 2022/23 drei Mädchenmannschaften und ein Frauenteam für den Spielbetrieb gemeldet.



Weil Lindner weiß, dass sich die vielfältigen Aufgaben in einem Amateurverein am besten meistern lassen, wenn man die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, knüpfte er in seiner Amtszeit als Vorstand ein engmaschiges Netzwerk aus jungen Führungskräften, die heute dafür sorgen, dass der Laden läuft. Der engagierte 52-Jährige ist sich aber auch selbst für keine Aufgaben zu schade: Egal ob als Organisator von Festen und Events, als Tellerwäscher, Teilnehmer einer Männertanzgruppe oder Helfer beim Ausschank: Lindner packt an, wo immer seine Hilfe gebraucht wird. Seine Vereinskolleg*innen sind sich deshalb sicher: Gerhard Lindner steht wie kaum ein anderer für den SC Kirchenthumbach.



Nun gab es für Gerhard Lindner eine besondere Ehre. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat bei seiner mittlerweile schon 27. Ehrenamtspreisverleihung im Münchner GOP Varieté-Theater insgesamt 22 ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter*innen aus dem gesamten Freistaat für ihr außergewöhnliches Engagement im und für den Amateurfußball ausgezeichnet. Linder wurde Dritter! Platz eins belegt Rudolf Kerl (TSV Lengfeld 1876, oben im Bild), Platz zwei ging an Christian Dorsch (SV Blau-Weiß Sassendorf). Sie wurden von BFV-Partner LOTTO Bayern mit Geldprämien für ihre Vereine in einer Gesamthöhe von insgesamt 4.300 Euro belohnt.