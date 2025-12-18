Gerhard Bertl will bei der SG Hungerbach den Spaß am Fußball zurückbringen Neustart bei SG Hungerbach

Der neue Trainer der SG Hungerbach setzt auf Teamgeist statt Druck. Mit einem Tischtennisturnier startet Gerhard Bertl seine Mission beim Kreisklassisten.

An Silvester wird der Sportsgeist der Hungerbacher Fußballer auf völlig neuem Terrain abgefragt. Gerhard Bertl hat – quasi zu seinem Einstand – ein Tischtennisturnier organisiert. Das verrät einem dann schon viel über den neuen Trainer der SG: Gerhard Bertl, 48 Jahre alt, ist einer, der seinen Blick weitet. An der Fachoberschule in Weilheim unterrichtet er Mathematik, in der Freizeit spielt er Tischtennis, er hat die Frauen in Oberhausen fünf Jahre und in der Jugend zuletzt achteinhalb Jahre gecoacht. Vielleicht ist es genau das, was die Hungerbacher nun in ihrem Abwärtsstrudel in der Kreisklasse 3 brauchen. Einen Mann mit neuen Reizen, aber auch mit einer Verbundenheit, wie sie oft verlangt wird beim Fußball auf dem Dorf.

Gerhard Bertl erinnert sich an legendäre Zeiten beim BSC Oberhausen

Vor etwa 20 Jahren kam der Peißenberger als Fußballer zum BSC Oberhausen. Was soll man sagen, es waren höchst erfolgreiche Zeiten. Es ging hinauf in die Bezirksliga. Im alten Stüberl feierte man unvergessliche Feste. „Was da alles passiert ist, ist legendär. Egal, wie die Spiele ausgegangen sind, man war eine richtige Einheit“, sagt Bertl. Er hat sein Herz an diesen Klub verloren, führte die Fußballer später elf Jahre als Abteilungsleiter, half bei der Gründung eines Fördervereins und bildete zuletzt die nächste Generation aus.

Die meisten Spieler kennt Bertl seit Kindesbeinen

Nur vom Männerbereich hat er seit Corona Abstand genommen. Die meisten Spieler der aktuellen Ersten Mannschaft kennt er lediglich aus der Zeit, als sie kleine Buben waren. „Wir fangen bei Null an“, sagt der Vater von zwei Kindern. Das sind alles keine schlechten Voraussetzungen für einen Restart bei der SG: ein Trainer, der sein Herzblut diesem Klub gibt, aber völlig vorurteilsfrei an die Sache herangeht. Genau deshalb interessierten sich Markus Bierling und seine Vorstandskollegen auch so sehr für Gerhard Bertl. „Hut ab vor seiner Jugendarbeit, die schätzen wir seit Längerem“, betont Bierling.

Zuvor trainierte Bertl die U15 der SG Hungerbach

Es brauchte schon gewisse Überzeugungskünste, um den Lehrer von seinem 2011-er-Jahrgang samt Sohn wegzulocken. Die trainiert er seit Bambini-Tagen und wollte sie eigentlich bis in den Seniorenbereich begleiten. Nun haben sie eine „wirklich gute Lösung“ gefunden: Mit Julian Bierling übernimmt ein ganz Junger (18) die U15, der passenderweise gleichzeitig unter Gerhard Bertl bei der SG kickt und sich auf kurzem Dienstweg austauschen kann. „War mir ganz wichtig“, stellt der neue Coach klar.

Ich hab’s eigentlich immer geschafft, eine hohe Trainingsbeteiligung hinzubekommen.“

Gerhard Bertl

Im Grunde unterscheidet sich seine Arbeit mit den Männern nicht groß vom bisherigen Job: Was den so ambitionierten Hungerbachern zuletzt abhandengekommen ist, sind Spaß und Hingabe für den Sport. Wenn Gerhard Bertl auf seine Stationen zurückblickt, sagt er: „Ich hab’s eigentlich immer geschafft, eine hohe Trainingsbeteiligung hinzubekommen.“ Er legt viel Wert auf das Mannschaftsgefüge. Die Spieler sollen sich auch außerhalb gut verstehen. „Durch so was kann eine neue Dynamik entstehen.“

Der Fokus des neuen Trainers liegt auf der Defensive

Deshalb entführt er sie zunächst auch in die fremde Welt des Tischtennis. Danach geht’s im Januar mit einigen Laufeinheiten weiter. „In dieser Klasse ist der Fitnessfaktor wichtig“, weiß Bertl. Fußballerisch wird er sich vor allem der Defensive widmen. 30 Gegentore in 16 Partien sind ihm und den Verantwortlichen doch einige zu viel. Der Fokus richtet sich künftig vor allem aufs Toreverhindern. Außerdem hat sich Gerhard Bertl vorgenommen, den Konkurrenzkampf anzufeuern, die Reserve mehr einzubinden. Er plant das nicht mit Druck, sondern mit Spaß am Wettkampf im Training.

Zusammen mit Thomas Meier bildet Bertl ein Trainerduo

Flankiert wird der neue Mann von Thomas Meier, der ihn seit fünf Jahren auch in der Jugend begleitet. Beide Lehrer lernten sich im Referendariat kennen und schätzen. Der gebürtige Weidener wohnt in Weilheim, hat in der Jugend gekickt, im Anschluss aber nicht mehr viel. Man kann schon sagen, dass das neue Duo ein Gegenentwurf zu den jüngsten Trainern ist, die sehr stark im Lokalfußball verankert waren. Bertl und Meier hingegen sind unverbraucht, in den hiesigen Ligen – zumindest als Trainer – neu.

Kein Druck von Seite des Vereins

Von Vereinsseite bekommen sie keinerlei Druck, nur einen Wunsch: „Wir wollen, dass auf der Position Ruhe einkehrt“, sagt Markus Bierling. Vielleicht, merkt er selbstkritisch an, sei das mit den ganzen Aufstiegen und Erfolgen alles zu früh und zu leicht von der Hand gegangen. Im Rückblick auf das Kreisliga-Jahr sagt er: „Wir hatten einfach das Niveau nicht.“ Deshalb wird es bei der SG keine großen Töne, keine Träumereien in naher Zukunft geben. „Wir haben eine gute Truppe, und wir haben gesehen, was Gerhard für einen Einsatz bringt.“ Von ihrem neuen Mann erwartet sie einfach nur, dass er die Spieler wieder zusammenschweißt – und ihnen das Vertrauen in die eigene Stärke zurückgibt.