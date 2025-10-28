Gergweis: »Hätten uns etwas mehr erhofft«

Insgeheim erhoffte man sich im im Umfeld "Dackeldorf", dass die Mannschaft um den sofortigen Wiederaufstieg mitspielen kann. Im bisherigen Saisonverlauf setzt es jedoch schon fünf Niederlagen und der Zug nach vorne ist längst ohne das Team um Routinier Christoph Göth abgefahren. "Wir hätten uns etwas mehr erhofft. Alles andere wäre gelogen", räumt Coach Resch ein. Vor allem die beiden Derby-Auswärtsniederlagen in der Saisonanfangsphase bei der SpVgg Forsthart und der SG Osterhofen II / Obergessenbach I bedeuteten gleich herbe Rückschläge. "Im Endeffekt sind wir nach drei Spieltagen bereits entscheidend ins Hintertreffen geraten", weiß Resch, den es beim Auftaktmach in Forsthart schwerwiegender am Knie erwischte. Ursprünglich hätte der 36-Jährige als Abwehrchef der SG fungieren sollen. Die Saison ist mittlerweile endgültig gelaufen, wenngleich die nach dem Abstieg deutlich verjüngte Mannschaft schon das eine oder andere Mal ihr durchaus vorhandenes Potenzial aufblitzen ließ. Daher sieht Chefanweiser Resch auch keineswegs schwarz: "Wir haben sehr viele junge Talente eingebaut und für einen Dorfverein eine richtig gute Jugendarbeit. In allen Altersklassen sind wir vernünftig aufgestellt und Jahr für Jahr werden talentierte Spieler aus dem eigenen Stall nachrücken."







Allerdings ist Resch, der zwischen 2023 und 2025 das B-Team des FC Künzing anleitete, nicht blauäugig: "Die nächsten zwei, drei Jahre sollten wir wieder aufsteigen. Das ist uns allen bewusst." Bis dahin können die Youngsters wie Rixinger, Freund & Co.- die an vielen Wochenenden am Samstag bei der U19 und am Sonntag bei den Herren spielen - noch wertvolle Erfahrungen sammeln und reifen. "Diesen Jungs gehört die Zukunft", weiß Wolfgang Resch, der im Sommer kein leichtes Amt angetreten hat: "Wir wussten, dass das kein Selbstläufer wird, denn auch in der A-Klasse gibt es immer drei, vier Teams, die Qualität haben und aufsteigen wollen. Es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Nach unten geht es bekanntlich schnell. Der Weg nach oben ist deutlich steiniger."