Gerguri: "Es hat alles für die perfekte Fußballpokal-Nacht gepasst"

Es dauerte ein wenig bis beide Offensiven warm wurden. Nachdem zunächst die Odenkirchener eine Doppelchance liegen ließen, kam der A-Ligist durch den jungen Mohamedyasine Belhamri das erste Mal gefährlich vor das Tor der SpVg - sein Schuss flog allerdings über das Gehäuse. Nur eine Minute später fiel dann allerdings der Treffer des Underdogs. Wieder einmal war es Belhamri, der sich über außen durchsetzte - seine flache Hereingabe fand Top-Torjäger Mats Schleszies, der die Kugel kurz annahm und dann an Paul Breitewischer vorbei schob (25.). In der Folgezeit hatten die Odenkirchener weiterhin Probleme sich Chancen herauszuarbeiten. Nur Weitschüsse, wie der Freistoß von Andrej Ferderer, oder der Lattenkracher von Metin Türkay aus knapp 25 Metern, sorgten für Gefahr. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Halbzeitführung der Hausherren in die Pause.

In der zweiten Hälfte drückte der Favorit auf den Ausgleich, wurde allerdings immer im letzten Moment von einem Rheydter-Spieler gehindert. Der SV konzentrierte sich auf das Verteidigen und kam in seltenen Fällen zu Kontersituationen, die hauptsächlich über den jungen Belhamri liefen. Dieser holte in der 84. Minute noch einen Elfmeter heraus, den Florian Vitia souverän zur 2:0-Entscheidung versenkte (85.). Eine Doppelchance hatten die Gäste noch, jedoch war Oguz Aydin Ürkmez beide Male zur Stelle und hielt somit die Null fest. Kurz vor Ende der Partie kassierte Marcel Schulz noch einen Platzverweis, der allerdings nichts am 2:0-Endergebnis änderte.

"Die taktische Marschroute ist komplett aufgegangen. Wir haben den Gegner beobachtet und die Dinge, die mein Staff, Co-Trainer Karsten und ich ausgearbeitet haben, sind aufgegangen", erklärte Gerguri. Weiter führte er aus: "Die Jungs haben das super umgesetzt und das vor einer so großen Kulisse für uns zu entscheiden, ist natürlich überragend. Ich glaube Ende der Achtziger ist der RSV das letzte Mal im Pokalfinale gewesen, ja das heißt natürlich, dass es mich noch stolzer macht, dass unsere Jungs das umgesetzt haben."

Disziplinierte Leistung aller Mannschaftsteile

Der Weg ins Finale war keinesfalls leicht für den Rheydter SV, doch trotz einer schweren Auslosung schaffte der A-Ligist gleich mehrere Überraschungen. Der Cheftrainer des RSV zeigte sich jedoch keinesfalls verwundert über die Leistungen seines Teams in der diesjährigen Pokalsaison. "Es ist kein Zufall, dass wir den zweiten Favoriten besiegt haben, auch wenn wir nicht in der Bestbesetzung waren, denn Kevin Adrovic und Mehli Karakas haben uns gefehlt", erklärte Gerguri.

Der Übungsleiter zeigte sich nach der Partie zufrieden mit vielen Spielaktionen seines Teams. "Die Jungs haben das taktisch als Mannschaft, speziell gegen den Ball, überragend gemacht und sehr diszipliniert. Sie sind die langen Wege gegangen, speziell gegen den Ball und dementsprechend konnten wir uns dann auch spielerisch sehr gut lösen", äußerte der Chefcoach des Pokalfinalisten.

Seine Mannschaft trat defensiv diszipliniert auf und stellte die Odenkirchener Offensive, die in neun Bezirksliga-Spielen bereits 29 Treffer erzielte, immer wieder vor Probleme. Hinzu kamen offensive Nadelstiche, die allen voran immer wieder Belhamri setzen konnte. Abschließend sagte Gerguri über das Duell: "Es hat alles für die perfekte Fußballpokal-Nacht gepasst und wir haben das Ding auch verdient gewonnen."

Auf welchen Verein sein Team im Kreispokal-Finale treffen wird, wird sich noch zeigen. Der Gegner für den kommenden Liga-Spieltag steht allerdings schon lange fest. Der Rheydter SV wird es im kommenden Spiel mit Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach zu tun bekommen.