Gerezgiher zu niederländischem Zweirligisten SV Elversberg: Saarländer verleihen Spiwler an den FC Emmen

Flügelspieler Filimon Gerezgiher wechselt für die weitere Saison 2025/2026 auf Leihbasis von der SV Elversberg zum FC Emmen. Beim niederländischen Zweitligisten soll der 25-Jährige die nächsten Monate nutzen, um mehr Einsatzzeiten zu erhalten.

Gerezgiher kam im vergangenen Sommer vom Regionalligisten SGV Freiberg an die Kaiserlinde. Seitdem hat der Offensivspieler für die SVE 21 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal bestritten, davon zwei von Beginn an. „Filimon ist auf einem guten Weg, für seine nächsten Schritte sind aber regelmäßige Einsatzzeiten wesentlich. In Emmen hat er die Chance, sich auf gutem Niveau weiterzuentwickeln. Wir wünschen ihm dahingehend eine positive, verletzungsfreie Saison und freuen uns auf seine Rückkehr im nächsten Sommer“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.