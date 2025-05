Geretteter SC Kapellen läutet Endspurt gegen Solingen ein

Im vorgezogenen Derby beim VfL Jüchen/Garzweiler verpassten es die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen zwar, wegen einer 2:3-Niederlage (nach 2:0-Führung) den Klassenverbleib vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Doch diesen Job übernahm dann am vergangenen Sonntag ausgerechnet Lokalrivale Holzheimer SG, der mit seinem 10:1-Sieg in Cronenberg dafür sorgte, dass die Kapellener in keinem Fall mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen können. Seine drei noch ausstehenden Partien, angefangen am Sonntag mit dem Heimspiel gegen DV Solingen, kann der SCK also ganz ohne Druck angehen.