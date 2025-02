Geretteter Punkt

Die erste Chance hatten die Kurstädter. Nach einer Hereingabe von Seal Gödicke verpasste Carsten Kammlott den Ball nur knapp (1’) Auf der anderen Seite klingelte es direkt, fast im Umkehrschluss gelang den Gastgebern der erste Treffer. Eine Ecke von S. Kleyla landete am langen Pfosten, wo P. Ensenbach völlig alleingelassen zum 1:0 traf.

Während die Gäste sich auf dem engen Platz noch nicht zurecht fanden, waren es zunächst die Gastgeber, die vor allem im ersten Durchgang immer wieder durch S. Kleyla im Strafraum der Gäste auftauchten. So war es dieser, der in der 18. Spielminute allein an Christopher Sünkel scheiterte. Auf der anderen Seite war es erneut Kammlott, der den Ball nicht im Tor unterbrachte. Drei Minuten später bescherte eine Ecke den nächsten Treffer. Justin Helbing fand Paul Friedemann, der den Ball mit viel Wucht in die Maschen beförderte. (21’)

Doch nach dem Ausgleich waren es wieder die Hausherren, die die erste Halbzeit weiter bestimmten.

Vier Minuten nach dem 1:1 bekam der FC nach einem Foulspiel einen folgerichtigen Strafstoß zugesprochen, den P. Burghause souverän verwandelte. (25’) Nur zwei Minuten später legten die Saalfelder bereits nach und stellten auf 3:1. Eine Hereingabe von L. Hoffmann landet bei T. Stake, der den Halbzeitstand herstellte. Seine Teamkollegen, vor allem aber S. Kleyla fand weiterhin in Sünkel seinen Meister und scheiterte im Spiel insgesamt drei Mal am Keeper der Gäste..

Nach dem Seitenwechsel zeigten diese aber ein anderes Gesicht. Erspielten sich nun auch Chancen und kamen das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Es musste ein Standard her. Im zweiten Versuch zeigte Justin Helbing, wie schon im Hinspiel, ein gutes Auge und setzte den Ball gezielt über die Mauer ins Tor. (55’)

Die Gäste drängten nun mehr und mehr auf den Ausgleich und wieder war es Friedemann, der diesen bescherte. Ein langer Einwurf von Helbing fand den Innenverteidiger allein im Strafraum. (61’)

Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, was jederzeit zu Gunsten einer Mannschaft hätte kippen können. Zwingende Chancen erspielten sich beide Teams nur noch selten. Die Beste hatte Kammlott allerdings in der 77. Spielminute, als er an Keeper V. Onyshchenko scheiterte.

Letztlich ein verdientes Unentschieden, bei dem sich die Kurstädter Elf nach der Partie fragte ob man sich freuen oder ärgern sollte. Nun geht es gegen den SV 09 Arnstadt, der im Hinspiel mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Kurstädter Elf überzeugte. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr auf dem Frankenhäuser Kunstrasen.