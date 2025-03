Dies begann schon in Minute 12, als ein Eckball von Andreas Kögler ins eigene Netz den Auftakt bildete. Und es folgte ein Platzverweis für Redjon Halilaj, der im Mittelfeld Janek Köcher umräumte (18.) und so frühzeitig zum Duschen musste. Als wenig später Oliver Hölzel auf 2:0 (24.) stellte, schien das Spiel schon als gelaufen zu gelten. Doch die Greizer kamen noch einmal zurück, als ein Pass in die Schnittstelle den Anschlusstreffer brachte. Lamin Darboe war der Nutzniesser vom Zuspiel von Hans Pfaff. (32.). Die sofortige Antwort des VfR blieb jedoch aus, weil sich die Greizer steigerten und nichts mehr zuließen. Aber auch in Richtung VfR Tor tat sich recht wenig, so dass man von einer glücklichen Führung sprechen konnte.

Dieser hohe Substanzverlust bei den Greizern rächte sich jedoch nach dem Wechsel. Die langen Bälle konnte der VfR gut verarbeiten, und selbst daraus Nadelstiche setzen. Einen dieser nutzte Sebastian Mai, als Oliver Hölzel an Niklas Beckert hängen blieb, den Abpraller aber Mai einschob. (74.). Janek Köcher war der Unruheherd, und mit seinem 4:1 (83.) war der Sieg nicht mehr entreissbar. Vom Elfmeterpunkt verwandelte Mai noch ein Foulspiel an Tim Gössinger zum Endstand, was als um 2 Tore zu hoch empfunden wurde, der Gesamtbetrachtung aber keinen Abbruch leistete. Der VfR hatte gewonnen.