Geretsrieder Derby: Intensiver Kampf, aber kein Gewinner

06.05.2026, ASC Geretsried - FF Geretsried, ANASTASIOS LASIDIS, MICHAEL R€SS, MORITZ FRANK, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Vor rund 150 Zuschauern endet das Derby am Forst 1:1. Nach der ASC-Führung trifft Tobbal nach einem Abstimmungsfehler zum Ausgleich. Das Spiel ist intensiv, aber fußballerisch zäh.

ASC Geretsried - FF Geretsried 1:1 (0:0) – Keinen Sieger gab‘s im Geretsrieder Derby am Forst. Gut 150 Zuschauer sahen ein „sehr intensives, aber kein fußballerisch sehr gutes Spiel“, wie ASC-Coach Tasso Lasidis die Partie beschrieb. FFG-Coach Johann Latanskij war „eher enttäuscht – wir waren die klar bessere Mannschaft“.

Die Adler versuchten es im Abstiegskampf eher über Kampf, hatten kurzfristig noch den Ausfall von Kapitän Alexander Kutzmutz zu verkraften. „Eine super Moral, da muss ich ein Lob an meine Mannschaft aussprechen“, sagte Lasidis. Das Chancenplus lag allerdings mehr auf Seiten der Fußball-Freunde. Phil Malzacher im ASC-Tor hielt seine Mannschaft über lange Zeit mit tollen Paraden im Spiel. „Wir haben in beiden Halbzeiten drei, vier Chancen, in denen du ein Tor machen musst“, haderte Latanskij mit der Ausbeute.

So bekam dann der ASC seine Chance: Kevin Weidlich setzte sich im Eins-gegen-Eins am Flügel durch und bediente im Rückraum Pavlos Karamanos, der zur Führung traf (72.). „Super gespielt“, lobte Lasidis. Der war aufgrund der folgenden Minuten zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Vorsprung über die Zeit bringen könnte. Doch nach einem langen Ball der FFG und einem Abstimmungsfehler in der Defensive traf Adam Tobbal zum Ausgleich (83.). Der ASC reklamierte eine Abseitsposition, weshalb das Gegentor Lasidis noch mehr schmerzte.

Latanskij zeigte sich etwas unzufrieden mit der Chancenverwertung: „Heute wollten die Tore nicht so fallen wie zuletzt.“ ASC-Coach Lasidis bilanzierte: „Vom Spielverlauf her geht das Ergebnis schon in Ordnung, aber wir hätten das 1:0 halt gerne über die Zeit gebracht.“