Geretsrieder Abschlussparty mit Torfestival

Ein schönes Abschiedsgeschenk machten die Geretsrieder Fußballer ihrem scheidenden Trainer Daniel Dittmann mit dem 4:1-Sieg gegen Nördlingen. Alexander Bazdrigiannis (2.v.re.) erzielte den Treffer zum 3:1-Zwischenstand. – Foto: Hans Lippert

Aufsteiger Geretsried gewinnt sein letztes Bayernliga-Spiel der Saison gegen Nördlingen mit 4:1. Vier Spieler und der Trainerstab verlassen den Verein.

Einen Sieg zum Abschluss hatten sich rund um die letzte Partie dieser Bayernliga-Saison zwischen dem TuS Geretsried und dem TSV Nördlingen viele gewünscht. Hier wie dort war es ein Abschiedsspiel – für die Gästetrainer Daniel Kerscher und Mark Merz und etliche Nördlinger Aktive genauso wie beim TuS für Daniel Dittmann und dessen kompletten Trainerstab. Außerdem verabschiedeten sich auf Geretsrieder Seite die Spieler Christian Wiedenhofer, Thomas Puscher, Kaan Aygün und – wie erst kurz vor Spielbeginn bekannt wurde – Adrian Hofherr aus dem Isarau-Stadion.

Gerade mal drei Minuten waren gespielt, als es zunächst nach einer Wunscherfüllung für die Gäste aussah. Alexander Schröter nahm in halblinker Position ein Zuspiel aus dem Mittelfeld auf, dribbelte ungestört Richtung Grundlinie und bediente mit einer scharfen Hereingabe den mitgelaufenen Manuel Meyer, der keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste einzuschieben.

„Da haben sie uns kalt erwischt“, räumte TuS-Trainer Dittmann ein. „Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie charakterlich und taktisch sehr gut drauf ist und hat selbst ihr Spiel angepasst“, freute sich der 26-Jährige. Mit konsequentem Pressing erspielten sich die Gastgeber nach und nach ein optisches Übergewicht und ein Plus an Chancen. In der siebten Minute lenkte TSV-Torhüter Daniel Martin einen Ball von Torjäger Srdan Ivkovic ins Toraus. Die anschließende Ecke brachte bereits den Ausgleich: Daniel Krebs trat den Ball Richtung Elfmeterpunkt, Thomas Puscher verlängerte mit dem Kopf, Taso Karpouzidis brachte ebenfalls den Kopf an den Ball und nickte zum 1:1 ein.

Auf der Gegenseite verfehlte Jens Schüler mit einem Freistoß aus 18 Metern deutlich das Ziel. Zu diesem Zeitpunkt nach einer knappen halben Stunde war das zuvor recht flotte Spiel etwas verflacht. Nennenswerte Torgelegenheiten boten sich kaum, von zwei Ausnahmen abgesehen: In der 37. Minute scheiterte TuS-Kapitän Sebastian Schrills allein vor dem Tor am Nördlinger Schlussmann. Martin, der in seinem letzten Einsatz für die Rieser noch mehrmals seine Klasse zeigen konnte, parierte auch in der 42. Minute reaktionsschnell gegen den eingewechselten Alexander Bazdigiannis stark, den Nachschuss platzierte Tyrone Prepeluh jedoch flach ins Eck zur 2:1-Pausenführung für den Liga-Neuling.

Die vorentscheidende Szene erlebten die 150 Zuschauer dann unmittelbar nach Wiederbeginn: Nördlingens Patrick Högg, in der Pause eingewechselt, hatte im Strafraum freie Bahn, scheiterte aber am glänzend reagierenden Fabian Sturzu, der ein souveränes Bayernliga-Debüt im Geretsrieder Tor feierte. Beim anschließenden Konter ließ Bazdrigiannis im Alleingang Daniel Martin keine Chance und erhöhte auf 3:1. Das war der K.o.-Schlag für die personell arg dezimierten Nördlinger, die in der 77. Minute noch das Tor zum 4:1-Endstand durch Srdan Ivkovic hinnehmen mussten. „Mir fehlen ein bisschen die Worte“, gestand Daniel Kerscher nach dem Abpfiff, dass es ihm schwerfiel, die Partie sinnvoll einzuordnen. Auf der Gegenseite freute sich Daniel Dittmann über „ein offenes Spiel mit vielen Chancen für uns“. Ein besseres Präsent hätten ihm seine Spieler zum Abschied nach vier Jahren als Cheftrainer nicht mitgeben können.