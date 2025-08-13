Geretsried vor Duell in Gundelfingen gewarnt: "Müssen gewappnet sein"

Zum ersten Mal in der noch jungen Bayernligasaison muss sich der TuS Geretsried nicht als Underdog fühlen. Ins Aufsteigerduell beim FC Gundelfingen an Mariä Himmelfahrt (15 Uhr) geht die Elf um Kapitän Sebastian Schrills mit einer „Fifty-Fifty-Chance“, wie Daniel Dittmann bestätigt. „Beide sind gerade noch gut in Schwung.“ Deshalb erwartet der TuS-Trainer einen angriffslustigen Gastgeber, auf den er sein Team genauso detailliert vorbereitet hat, wie auf jeden anderen Gegner.

„Sie sind sehr laut auf dem Platz, sehr aggressiv im Pressing, alle Spieler sind immer mit dabei, so bringen sie super viel Energie rein“, hat der TuS-Coach bei seinen Spielanalysen festgestellt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Rudolph, der gleich in seinem ersten Jahr als verantwortlicher Coach bei den Nordschwaben den Aufstieg in die Bayernliga schaffte, ist ähnlich erfolgreich in die Saison gestartet wie der TuS. Nach einem 3:0-Sieg zum Auftakt gegen den FC Sturm Hauzenberg und zwei Unentschieden in Nördlingen (1:1) und gegen den FC Ismaning (2:2) kassierte der FC zuletzt mit dem 0:1 im Gastspiel bei der U 21 des TSV 1860 München die erste Saisonniederlage. Obwohl Gundelfingen mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielte (Niklas Fink sah in der 37. Minute die Rote Karte), machte der Bayernliga-Neuling dem Aufstiegsaspiranten lange Zeit das Leben schwer. Die Partie des TuS Geretsried beim Löwen-Nachwuchs wurde bekanntlich beim Stand von 0:1 wegen eines Gewitters abgebrochen – und wird nun am 29. Oktober nachgeholt.

„Sie haben eine sehr robuste, männliche Gangart und versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen“, weiß Daniel Dittmann. „Es geht bei denen schon gut nach vorne, dafür müssen wir gewappnet sein.“ Das heißt, im Spiel Mann gegen Mann konsequent voll da zu sein. „Und wir werden natürlich versuchen, unser Spiel dagegenzusetzen“, betont der TuS-Coach. „Das hat bisher immer gut funktioniert.“ Schlechte Nachrichten gibt es aus dem Geretsrieder Lazarett: Belmin Idrizovic war schon wieder im Mannschaftstraining, hat sich aber bei einem Einsatz für die TuS-Reserve am Mittwoch in Waldram erneut verletzt. Ob auch Lars Maison, der nach seiner Verletzung ebenfalls in der Geretsrieder Kreisliga-Mannschaft Spielpraxis sammelte, wieder in den Bayernliga-Kader rutscht, konnte Dittmann am Mittwoch noch nicht sicher sagen: „Wir müssen schauen, wie belastbar er ist.“