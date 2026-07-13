Geretsried verliert Generalprobe – Neuzugang schwer verletzt

TSV Grümwald - TuS Geretsried 2:1 (Testspiel): Alexander Bazdrigiannis (re., TuS), bedrängt von Hendrik Geiler (li., Grünwald). Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Schon allein wegen der „extrem vielen Positionswechsel“, die aufgrund etlicher Ausfälle bereits vor der Partie vorgenommen und kurz nach dem Anpfiff fortgesetzt werden mussten. Neuzugang Gabriel Freimuth, der gerade erst eine Blessur auskuriert hatte, verletzte sich ohne Gegnereinwirkung am Sprunggelenk – allem Anschein nach schwer. „Womöglich ist es das Syndesmoseband, das wäre der Worst Case“, erklärte Grelics.

Die Generalprobe verpatzt haben die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried: Beim TSV Grünwald, den sie vor einem Jahr auf ihrem Weg durch die Aufstiegsrelegation noch mit 2:0 besiegt hatten, kassierte die Truppe von Martin Grelics nun im letzten Vorbereitungsspiel eine verdiente 1:2-Niederlage. „Schnell vergessen“, empfahl Kapitän Sebastian Schrills, der verletzungsbedingt auf der Tribüne zugeschaut hatte, als relevante Art der Frustbewältigung. „Nicht überbewerten“ wollte hingegen der TuS-Coach den Auftritt seiner Elf.

„Das war schon ein Wermutstropfen. Da spielt die Niederlage heute nicht die ganz große Rolle.“ Weil neben Schrills auch Srdan Ivkovic es sich auf den Zuschauerplätzen bequem gemacht hatte, waren mit dem Ausfall von Freimuth „alle Neuner weg“. Fortan versuchte der eingewechselte Taso Karpouzidis in vorderster Front Druck zu machen.

Die Gastgeber erspielten sich von Beginn an ein optisches Übergewicht. Der TuS war vor dem gegnerischen Tor vorrangig bei Standards präsent. Veron Fejzullahi trat in der zehnten Minute einen Freistoß in die Mauer, drei Minuten später setzte Mihajlo Vjestica nach Flanke von Robin Renger einen Kopfball neben das Tor. Weil die Grünwalder Offensive mit ihren Abschlüssen ähnlich erfolglos war, stand die Null auf beiden Seiten – bis zur 36. Minute, dann spitzelte Laris Stjepanovic TuS-Torhüter Lukas Günter den Ball aus den Händen und schob zur 1:0-Führung ein. Auf der Gegenseite chippte David Luburic den Ball nach Zuspiel von Fabio Pech übers Tor. Letzterer hätte nach einer knappen Stunde fast den Ausgleich erzielt. Sein Schuss aus 20 Metern krachte gegen den Innenpfosten – und rollte die Torlinie entlang ins Aus.

Ein leichter Ballverlust im Spielaufbau schließlich den entscheidenden Angriff ein, den Daniel Leugner in der 64. Minute allein vor dem Geretsrieder Kasten mit dem 2:0 abschloss. Kurz vor Ende der Partie gelang dem TuS noch der Anschlusstreffer, denn Belmin Idrizovic verkürzte per Foulelfmeter auf 1:2. „Die Niederlage geht in Ordnung. Grünwald hatte – auch weil wir wegen der verletzungsbedingten Wechsel gut zehn Minuten in Unterzahl waren – mehr Ballbesitz. Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen“, so das Fazit von Martin Grelics. Das Spiel mit Ball sei sicher ausbaufähig, wenngleich er weder den bescheidenen Offensivbemühungen noch den gegen Ende der Begegnung teilweise massiven Schnitzern in der Defensive zu viel Gewicht beimessen wolle: „Eins ist klar: In der Saison muss mehr kommen.“