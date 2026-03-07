Geretsried verliert 0:1 – „Jungs können stolz sein“

Vergeblich bemühten sich die Geretsrieder um (v.li.) Tyrone Prepeluh und Robin Renger in Schwaig: Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der TuS verliert mit 0:1 beim FC Schwaig. Trainer Dittmann sieht sein Team trotz der Niederlage gut gerüstet für den Abstiegskampf.

Es bleibt dabei: Beim FC Sportfreunde Schwaig gibt es für den TuS Geretsried nichts zu gewinnen. Wenngleich die Partie am Freitagabend in der NGL-Arena dieses Mal mit dem knappsten aller Ergebnisse endete. 0:1 hieß es nach 90 Minuten aus Sicht der Gäste, die in der zweiten Halbzeit den Spielverlauf weitgehend bestimmten, sich für ihren Einsatz aber nicht belohnten.

Auf tiefem Boden taten sich alle 22 Aktiven von Beginn an schwer. Weil Flachpässe kaum möglich waren, suchten beide Kontrahenten ihr Glück mit langen Bällen. Mehr oder weniger erfolglos, denn nennenswerte Torchancen waren hüben wie drüben nicht zu notieren. So gehört denn auch der frühe Führungstreffer für Schwaig eher ins Kuriositätenkabinett. Ein Einwurf auf der linken Seite gelangte per Kopfballverlängerung zu Raffael Ascher und der FC-Torjäger gab ebenfalls mit dem Kopf TuS-Torhüter Cedomir Radic das Nachsehen, der sich mit der entscheidenden Flugbahn des Balles leicht verschätzt hatte. „Das war ein ganz komisches Tor“, rätselte TuS-Trainer Daniel Dittmann später.

Eine gute halbe Stunde war gespielt, als es noch einmal gefährlich wurde vor Radics Tor. Bei einem der wenigen Konter, mit dem die Gastgeber die sehr tief und kompromisslos agierende Geretsrieder Defensive überlaufen konnte, flankte Ascher nach Innen, wo Robert Rohrhirsch mit einem Kopfball das Ziel verfehlte. „Davon abgesehen haben wir nach dem Rückstand ganz gut ins Spiel gefunden“, befand Dittmann, der sein Team nach der Pause immer besser im Spiel sah. „In der zweiten Halbzeit haben nur noch wir gespielt und die Akzente gesetzt.“

Allein es fehlte an zwingenden Abschlüssen in der Box. Die beste Gelegenheit vergab Srdan Ivkovic, der nach Flanke von Daniel Krebs mit einem Kopfball an FC-Keeper Felix Thiel scheiterte. Dann trat Belmin Idrizovic den Ball wenige Minuten nach seiner Einwechslung volley neben das Tor.

„Wir waren gefühlt nah dran am Ausgleich“, beschreibt TuS-Coach Dittmann die Schlussphase, die auf Geretsrieder Seite noch zweimal den Puls hochschnellen ließ. Zunächst weil Thomas Puscher im Strafraum zu Fall gebracht wurde, ohne dass der Unparteiische den aus Geretsrieder Sicht zwingend erforderlichen Strafstoß pfiff. Als wenig später in erneutes Foul nicht geahndet wurde, brannten dem Trainer die Sicherungen durch, „Völlig zu Recht“ habe er dafür die gelbe Karte gesehen, räumte Dittmann ein. Sein Fazit fiel trotz der vierten Niederlage im vierten Versuch gegen Schwaig positiv aus: „Die Jungs können stolz sein. Sie haben den Kampf angenommen, was eigentlich nicht ihr Spiel ist. Das gibt Mut und zeigt unsere Stärken auf“, fasste Dittmann zusammen. Das Spiel habe deutlich gezeigt: „Wir sind gewappnet für den Abstiegskampf.“