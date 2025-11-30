Geretsried übt Schiedsrichterkritik: "Nicht im Sinne des Sports"

Mit 1:5 hatten die durch eine rote Karte und eine Ampelkarte dezimierten Geretsrieder beim SV Heimstetten das Nachsehen. Trainer Daniel Dittmann kritisierte die umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Den Wunsch, das Spieljahr mit einem Sieg zu beenden, konnten sich die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried nicht erfüllen. Beim SV Heimstetten kassierte der Aufsteiger eine 1:5-Niederlage, deren Zustandekommen Daniel Dittmann allerdings nur sehr eingeschränkt seinen Spielern anlasten mag.

Unabhängig von der Kritik am Schiedsrichter-Gespann attestierte er seiner Mannschaft für die sportlich bewertete Leistung im ersten Durchgang diverse Defizite. Den 1:3-Zwischenstand zur Pause habe man „selbst verschuldet“, sparte Dittmann nicht mit Selbstkritik.

„Ich hätte gerne 100 Prozent über das Sportliche geredet“, deutete der TuS-Coach schon zu Beginn seiner Analyse kurz nach Spielschluss an, dass er „Dinge, die wir nicht beeinflussen können“ maßgeblich für die am Ende deutliche Schlappe verantwortlich macht.

Begünstigt durch individuelle Fehler waren die Gastgeber bereits in der neunten Minute durch Dominique Girtler in Führung gegangen. Zehn Minuten und diverse Geretsrieder Ecken später gelang dem TuS der Ausgleich: Einen Flankenball von Alexander Bazdrigiannis beförderte Srdan Ivkovic mit dem Kopf zum 1:1 ins Netz.

Die Freude der Gäste währte nur kurz: Bei einer Heimstettener Ecke machte sich im Geretsrieder Strafraum erneut das Fehlen der kompletten Stamm-Innenverteidigung bemerkbar, Ikenna Ezeala nutzte die Gelegenheit zur erneuten Führung.

„Das haben wir nicht gut verteidigt“, musste Dittmann eingestehen. Gleiches galt für den Konter im Anschluss an einen Ballverlust bei eigenem Angriff: Nutznießer der Geretsrieder Unentschlossenheit war in diesem Fall SV-Torjäger Lukas Riglewski, der zwei Minuten vor der Pause den Vorsprung auf 3:1 erhöhte.

„Wir haben in der Halbzeit trotzdem fest daran geglaubt, dass wir das noch hinkriegen“, erklärte der TuS-Coach. Aber was dann folgte bewertete er als „sehr, sehr bitter.“ Gerade drei Minuten waren gespielt, als Keita Kawai der Ball bei einem Rückpass aus Sicht seines Trainer „vom Fuß hoch an den angelegten Arm sprang – der Schiedsrichter stuft das als Notbremse ein“.

Glatt Rot war die Konsequenz. „Das war weder im Fingerspitzengefühl noch im Sinne des Sports entschieden“, ärgerte sich der Geretsrieder Trainer. Vier Minuten später schickte der Spielleiter zudem TuS-Torjäger Ivkovic mit der zweiten gelben Karte „wo nichts war“ (Dittmann) in die Kabine.

„Mit zwei Mann in Unterzahl gegen eine Top-Mannschaft“, waren die Hoffnungen auf einen Punktgewinn dahin. Im Spiel Elf gegen neun legte Riglewski in der Schlussphase zwei Treffer nach und schob sich mit nun insgesamt 14 Toren auf Platz zwei der Bayernliga-Torjägerliste. „Jeder darf Fehler machen, aber dann erklärt uns, was da los war“, ärgerte sich Dittmann (der schon vor dem Spiel seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet hatte, siehe Bericht unten) über aus seiner Sicht unverständliche Entscheidungen des Gespanns. „Wir machen auch Fehler, wir lernen daraus – hoffentlich tun das die Schiedsrichter auch.“