Geretsried überzeugt: „Alle haben sich gegenseitig gepusht“

Der Appell fruchtete: Nur vier Tage später gewann der TuS Geretsried sein Vorbereitungsspiel beim Bayernliga-Konkurrenten SV Heimstetten trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2, und der Coach bescheinigte seiner Truppe „durchweg eine sehr gute Leistung“. Bis auf die erste Viertelstunde, „die haben wir verpennt“, musste Dittmann einräumen.

In dieser Phase gingen die Gastgeber zum ersten Mal in Führung. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball am zweiten Pfosten, wo Vitus Vochatzer den Abpraller zum 1:0 ins Netz beförderte. Eine halbe Stunde später waren die Gäste wieder gleichauf: Nach gelungenem Spielaufbau über die Außenbahn gelangte der TuS hinter die Heimstettener Abwehrkette, wo Alexander Bazdrigiannis seinen ersten Treffer für den Bayernliga-Aufsteiger markierte. „Er hat sich schon sehr gut connected in der Mannschaft“, stellt Dittmann fest, dass der Neuzugang vom TSV Landsberg bereits gut integriert sei. „Er hat Bock auf die Mannschaft und Bock, Fußball zu spielen.“ Mit dem Unentschieden ging es in die Pause.