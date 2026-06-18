Geretsried testet gegen Murnau – vier Neuzugänge im Einsatz

Ungewiss ist der Einsatz von TuS-Kapitän Sebastian Schrills (Mi.) im heutigen Testspiel gegen den TSV Murnau – hier eine Szene aus einem früheren Duell beider Klubs. – Foto: Rudi Stallein

Nach nur vier Trainingseinheiten bestreitet der Bayernligist sein erstes Testspiel gegen den Landesliga-Dritten. Torhüter Cedomir Radic fällt wegen seines lädierten Knies für unbestimmte Zeit aus.

Nach vier Trainingseinheiten steht für die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried das erste Testspiel auf dem Programm: An diesem Freitagabend (19 Uhr) empfängt das Team von Trainer Martin Grelics den TSV Murnau. Die Partie gegen den Landesligisten, der in der abgelaufenen Saison als Tabellendritter nur knapp den möglichen Aufstieg in die Bayernliga verpasste, ist gleich ein erster echter Prüfstein. „Murnau hat eine sehr stabile Saison gespielt und ist eine Mannschaft mit einem gewissen spielerischen Anspruch“, stellt der neue TuS-Coach fest. Und in Person von Andreas Haidl, der unter anderem erfolgreich im Nachwuchsbereich des FC Augsburg und der SpVgg Unterhaching gearbeitet hat, steht auch bei den Gästen ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der in Personalunion auch den Job des Sportlichen Leiters ausübt.

„Beide Mannschaften haben einen etwas neuen Input“, zieht Grelics die Parallele zu seinem Team. „Aber in einem Testspiel geht es ja nicht so sehr um den Gegner, sondern darum, was die eigenen Spieler auf den Platz bringen können.“ Und in der Hinsicht, darf man durchaus gespannt sein. Zwar war es dem neuen Trainerteam beim TuS noch nicht gegönnt, mit dem ganzen Kader zu trainieren, da ein paar Spieler urlaubsbedingt erst später dazugestoßen sind oder nach an Verletzungen laborieren. „Als Team müssen sich die Spieler noch finden, da einige neue dazugekommen sind und ein neue Trainer auch immer neue Ideen mitbringt, die gilt es jetzt in den Wettkampf zu übertragen“, so der neue Cheftrainer zu den Vorgaben für den Test, von dem er sich einen ersten Kenntnisgewinn erhofft. Zum Beispiel: „Wie performen die Jung?“

Was die Aufstellung betrifft, ist davon auszugehen, dass die vier feststehenden Neuzugänge Christoph Siebler, Nathan Winkler, Gabriel Freimuth und David Luburic viel Spielzeit bekommen. Außerdem werden auf dem Spielberichtsbogen voraussichtlich ein, zwei Spieler mit Gastspielgenehmigung stehen, die derzeit auf Probe mittrainieren. Das der TuS personell seinen Kader noch etwas aufstocken will, ist ja kein Geheimnis. Nicht dabei sein wird in jedem Fall Torhüter Cedomir Radic, dessen lädiertes Knie zwar nach dem jüngsten Untersuchungsergebnis nicht operiert werden muss, ihn aber für unbestimmte Zeit aus dem Spiel nimm. Auch fehlt Torjäger Belmin Idrizovic, der wegen seiner Nach-OP „noch dosiert trainiert“. „Wir wollen schnell in die Puschen kommen und freuen uns auf den ersten Test“, fasst Martin Grelics zusammen. „Ich habe eine sehr gute Wahrnehmung von den Trainingseinheiten, jetzt bin ich gespannt, wie sie das auf dem Platz zeigen.“