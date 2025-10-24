Geretsried steht unter Zugzwang

Nach zwei Niederlagen braucht der TuS gegen Mitaufsteiger FC Sturm Hauzenberg wieder einmal ein Erfolgserlebnis.

Im Oktober wird alles besser. Mit dieser Erwartung gingen die Fußballer des TuS Geretsried nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Erlbach Ende September ins darauffolgende spielfreie Wochenende. Anlass zur Hoffnung gab damals, dass ein halbes Dutzend Spieler aus Verletzungen, Rotsperren und sonstigen Verhinderungen zurückkehren würden. Zwar hatte sich die personelle Situation zwei Wochen später tatsächlich deutlich entspannt, die erhofften Erfolge blieben jedoch aus: Im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring setzte es eine frustrierende 2:4-Schlappe, und zuletzt kehrte der Aufsteiger vom Gastspiel beim TSV Landsberg mit einer 1:2-Niederlage heim. Doch der engagierte Auftritt beim Tabellenzweiten lässt Daniel Dittmann vor der Partie gegen Mitaufsteiger FC Sturm Hauzenberg an diesem Samstag (14 Uhr) weiterhin optimistisch in die Zukunft schauen.

Einen Lauf musst du dir erarbeiten

TuS-Trainer Daniel Dittmann

„Wir haben in Landsberg ein gutes Spiel gemacht, wir trainieren akribisch, die Stimmung ist gut und wir haben einen überragenden Kader“, zeigt sich der TuS-Coach zuversichtlich. „Einen Lauf musst du dir erarbeiten. Aber wenn die Leistungen so bleiben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch wieder in Ergebnisse ummünzen. Am besten fangen wir gleich gegen Hauzenberg damit an.“

Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigt der jüngste Erfolg der abstiegsbedrohten Niederbayern, die am vergangenen Wochenende Spitzenreiter TSV 1860 München U21 mit 1:0 besiegten. „Die Mannschaft hat erst spät gute Ergebnisse erzielt, aber spätestens seit dem Spiel gegen 1860 unterschätzt sie keiner mehr“, freut sich Dittmann, dass er sich diese Mahnung an seine Kicker wohl sparen kann. „Sie sind sehr lebendig, sehr emotional, vielleicht die emotionalste Mannschaft der Liga und sie spielen schnell vertikal nach vorne“, gibt der TuS-Trainer seine Einschätzung des Gegners wieder. „Die Ergebnisse kommen ja nicht von ungefähr.“

Den FC auf die leichte Schulter zu nehmen, dafür besteht wahrhaftig kein Anlass. Gerade mal vier Punkte beträgt nach dem Geretsrieder Negativlauf der letzten Wochen der Abstand auf den Mitaufsteiger. Da braucht niemand einen Gedanken daran verschwenden, dass es ein Selbstläufer werden könnte. Zumal die Fehleranalyse der vergangenen Partien genügend Ansatzpunkte für nötige Verbesserungen zutage förderte. „Die letzten drei Gegner waren aber alles Top-5-Mannschaften und wir waren immer mindestens knapp dran“, relativiert Daniel Dittmann.

Und für seine Elf gibt es ja nun drei Gelegenheiten in einer Woche, um die Oktoberbilanz zumindest ausgeglichen zu gestalten: Im Anschluss an die Partie gegen Hauzenberg steht am kommenden Mittwoch das Nachholspiel beim TSV 1860 München U21 auf dem Programm, bevor es am Samstag zum TSV Nördlingen geht. Und das ganze hoffentlich ohne November-Blues, denn, das verheimlicht der TuS-Coach nicht: „Wir sind allmählich in Zugzwang.“