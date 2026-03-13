Geretsried setzt zum Überholen an

Noch besser verteidigen als zuletzt in Schwaig müssen die Geretsrieder um (weiße Trikots, v.li. gegen SF-Torschütze Raffael Ascher) Adrian Hofherr, Thomas Puscher und Daniel Krebs im Heimspiel gegen den SV Schlading-Heining. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Nach der herben Hinspiel-Pleite brennen die Geretsrieder gegen den SV Schalding-Heining auf Wiedergutmachung. Mit einem Sieg könnte der TuS in der Tabelle am Gegner vorbei ziehen.

Es braucht für die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried vermutlich nur einen Blick in die Saisonstatistik, um top motiviert ins Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining zu gehen. Am 7. Spieltag kehrte der Aufsteiger vom ersten Vergleich mit einer herben 0:5-Pleite aus Niederbayern heim. Im Rückblick gibt der Spielausgang den Nörglern recht, die schon im Vorfeld den Kopf geschüttelt hatten, ob der Tatsache, dass damals am selben Wochenende zwei Drittel des Kaders quasi auf Hochzeitsreise in Griechenland weilte. So schlecht, wie es das Ergebnis suggerierte, hatte Trainer Daniel Dittmann sein mit zahlreichen Spielern aus der Reserve ergänztes Team an jenem 23. August 2025 zwar nicht gesehen, aber die Partie war der Beginn eines Negativstrudels von fünf sieglosen Spielen in Serie, davon vier Niederlagen.

Da müssen die Spieler alles, was sie mal über Verteidigen gelernt haben, einsetzen

TuS-Trainer Daniel Dittmann

Es gibt für das Rückspiel im Isarau-Stadion an diesem Samstag (14 Uhr) also genügend Gründe, sich zu revanchieren. Mit einem Kader, der anders ausschaut als damals in Passau. Zwar stehen mit dem Langzeitverletzten Edin Hyseni und Sebastian Rosina, bei dem eine Untersuchung in der nächsten Woche Aufschluss über die weitere Ausfallzeit geben soll, sowie Alexander Bazdrigiannis (Hüfte) und kurzfristig krankheitsbedingt auch Robin Renger und Linus Falck nicht zur Verfügung. Dafür brennt Mittelfeldmotor Keita Kawai nach Ablauf seiner zweiwöchigen Rot-Sperre wieder auf einen Einsatz. Gleiches gilt für Sturmtank Belmin Idrizovic. „Er macht große Fortschritte, kommt aber belastungstechnisch noch nicht für die Startelf infrage“, sagt TuS-Coach Dittmann. Optimistisch stimmt ihn auch, dass Veron Fejzullahi (zuletzt mit zwei Toren im Testspiel der TuS-Reserve) „immer besser in Form kommt“.

Eine qualitativ und quantitativ gut besetzte Bank könnte in der Partie gegen das Team um Torjäger und spielenden Co-Trainer Markus Gallmaier am Ende ausschlaggebend sein. Denn die in der Tabelle zwei Plätze und zwei Punkte vor dem TuS platzierten Niederbayern, die sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Tabellenführer TSV 1860 U21 noch einen Schub Selbstvertrauen holten, werden die Gastgeber voraussichtlich über 90 Minuten fordern. „Sie gehen sehr aggressiv auf den zweiten Ball, sind hinten wie vorne sehr zentrumslastig“, erklärt Daniel Dittmann. „Da kommt eine gewaltige Wucht auf uns zu. Da müssen die Spieler alles, was sie mal über Verteidigen gelernt haben, einsetzen“, erwartet der Geretsrieder Coach massiven Widerstand. Wenn der erfolgreich bekämpft wird, könnte der TuS einen ordentlichen Sprung in Richtung Klassenerhalt machen. „Wir könnten sie in der Tabelle überholen“, so Dittmann, „und wir werden alles daransetzen, dass uns das gelingt“.