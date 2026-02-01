Geretsried schöpft sein Potenzial nicht aus

Für die zwischenzeitliche 2:0-Führung sorgte TuS-Torjäger Srdan Ivkovic (Mi.), doch am Ende verloren die Geretsrieder ihr Vorbereitungsspiel in Hallbergmoos mit 2:3. – Foto: Rudi Stallein

Beim 2:3 in Hallbergmoos hat der TuS Geretsried die zweite Testspielniederlage kassiert. Trotz guter erster Halbzeit fehlen dem Bayernligisten noch die Automatismen.

Zweiter Test, zweite Niederlage. Aber Daniel Dittmann zeigte sich nach der 2:3-Niederlage der Geretsrieder Fußballer beim Landesligisten VfB Hallbergmoos-Goldach nicht unzufrieden. „Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg“, zog der TuS-Coach ein positives Fazit des Auftritts seiner Truppe am späten Samstagvormittag. „Wir haben meist gut gegen den Ball gearbeitet, aber es ist schon noch Potenzial da.“

Wie schon im ersten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause, das bei der SpVgg Unterhaching mit 1:2 verloren gegangen war, überzeugte der Bayernligist auch gegen Hallbergmoos vor allem im ersten Durchgang. Und hätte schon kurz nach Anpfiff in Führung gehen können, als Srdan Ivkovic nur den Pfosten traf. „Es gab schon ein paar Momente, die wir nicht sauber gespielt haben, ab und zu hat uns das richtige Timing gefehlt“, machte Dittmann auch ein paar Schwachpunkte im Spiel gegen die „Mann gegen Mann pressenden“ Gastgeber aus. Dennoch erarbeitete sich seine Mannschaft in Durchgang eins ein Chancenplus und kam auch zu zwei Torerfolgen. In der 21. Minute gelangte das Spielgerät beim Eckball zu Innenverteidiger Christian Wiedenhofer, der den Abpraller zur 1:0-Führung für den TuS im VfB-Tor unterbrachte. Sechs Minuten vor der Pause eroberte Thomas Puscher den Ball im Pressing und legte auf für Ivkovic, den dieses Mal nichts am Torerfolg zum 2:0 (39.) hinderte.

Nach dem Seitenwechsel ließ Kaan Aygün eine Großchance zum 3:0 ungenutzt, dann kippte das Spiel. „Bis zur 60. Minute war das von uns ein gutes Spiel, vor allem Puscher hat einen sehr guten Job gemacht“, so der TuS-Coach. In der 61. Minute brachte Julian Kristo die Hausherren auf 1:2 heran, bevor Dittmann, der schon zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Wechsel vorgenommen hatte, sechs weitere neue Spieler aufs Feld schickte. „Damit waren dann auch die Automatismen weg“, stellte der Geretsrieder Trainer fest. Die spielerischen Kräfteverhältnisse wechselten im verbleibenden letzten Drittel der Partie zu Gunsten des Landesligisten, der in der Schlussphase mit zwei Treffern durch Carl Opitz (82.) und Duje Vukmann (87.) das Ergebnis drehte.

Trotz guter Ansätze in den ersten 45 Minuten sah Daniel Dittmann einiges Verbesserungspotenzial und wähnte sich damit nicht allein. „Ich glaube nicht, dass heute jeder mit seiner eigenen Leistung zufrieden war“, erklärte der TuS-Trainer und merkte an. „Ich wünsche mir von den Spielern, dass sie sich noch mehr gegenseitig fordern, dass sie alles geben, um in der Ersten Mannschaft zu spielen.“ Gelegenheit, sich für weitere Aufgaben aufzudrängen, bietet sich seinen Kickern bereits am morgigen Dienstag, 3. Februar: Dann steht beim Bayernliga-Konkurrenten SV Heimstetten (19.30 Uhr) der dritte Test im Vorbereitungsplan.