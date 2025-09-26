Geretsried mit Mut gegen die Minimalisten: "Wird uns auch blühen"

Geretsried - Der jüngste 2:1-Sieg im Spiel bei Türkspor Augsburg sorgt beim TuS Geretsried für Entspannung. Auch wenn er bekannt dafür ist, selbst in schwierigen Zeiten notorisch gute Laune zu demonstrieren, muss Daniel Dittmann einräumen, dass der Erfolg in der Fuggerstadt die Stimmung im Training nochmal angehoben hat. „Wir haben uns ein bisschen Luft verschafft, dass tut natürlich gut“, sagt der TuS-Coach, dem zwei positive Personalien für das Heimspiel gegen den SV Erlbach an diesem Samstag (14 Uhr) weiteren Grund zur Freude liefern.

Torjäger Srdan Ivkovic, der in Augsburg angeschlagen pausieren musste, konnte wieder schmerzfrei trainieren und wird wohl auch gegen Erlbach beginnen. Ebenfalls in die Startelf rückt Thomas Puscher, der am vergangenen Wochenende nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab und sich für einen längeren Einsatz empfahl. „Zweikampftechnisch haben wir im defensiven Mittelfeld mit ihm und Keita Kawai ein sehr hohes Niveau“, freut sich Dittmann. „Die zwei werden viel wegarbeiten.“

Was gegen Erlbach sicher erforderlich ist, wenn man erneut punkten will. „Das ist wieder ein völlig anderes Spiel als zuletzt“, erklärt der TuS-Coach, der im Duell Aufsteiger gegen Aufstiegsaspiranten die Favoritenrolle bei den Gästen wähnt. „Erlbach ist eine der Top-Mannschaften der Liga, sie werden sicher versuchen, viel Schwung aufzunehmen“, glaubt der Geretsrieder. Immerhin reist der Klub aus dem Landkreis Altötting mit der Empfehlung an, als erste Mannschaft in dieser Saison die U21 des TSV 1860 München geschlagen zu haben – 2:1 endete die Partie am vergangenen Wochenende.

Auch ohne diesen Erfolg würde Dittmanns Einschätzung über den Vorjahres-Dritten nicht anders ausfallen. „Es ist eine sehr geschlossene Mannschaft, eine eingefleischte Truppe, die früher oder später aufsteigen wird“, so der TuS-Trainer. Und das Team von Lukas Lechner ist „sehr minimalistisch-effektiv“, wie Dittmann die Tatsache bewertet, dass der SV in der Vorsaison mit nur 33 erzielten Toren in 32 Spielen (und 21 Gegentoren) bis zum Schluss um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden konnte.

Daniel Dittmann und der TuS müssen alles geben

Die Gäste wollen natürlich „an die Leistung gegen 1860 München II anknüpfen“, wie Lukas Lechner erklärt. Gegen einen „sehr starken Aufsteiger, bei dem es extrem schwierig wird zu bestehen“, sieht der Erlbacher Coach sein Team erneut stark gefordert. Seiner Mannschaft sei „bewusst, dass wir wieder 100 Prozent bringen müssen, um etwas mitzunehmen.“ Davon geht auch Dittmann aus. „Sie spielen ein mutiges Angriffspressing, Mann gegen Mann, das wird uns auch blühen“, mutmaßt der TuS-Trainer und ergänzt kämpferisch: „Aber sie müssen in Geretsried auch erst mal bestehen.“