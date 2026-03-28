🗣: Geretsried mit "genügend Chancen" – Pipinsried hadert mit Punkt

TuS Geretsried dominiert das Spiel gegen Türkgücü München

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel gegen Türkgücü München war von meiner Mannschaft geprägt. Das 1:0 fiel durch einen Standard. Robin Renger hat in der Kabine noch zum Kapitän sagt, dass er eh kein Kopfballtor macht und dann hat er das Kopfballtor gemacht. Ebenso Tyrone Prepeluh, der vor dem Spiel zu mir gesagt hat, heute macht er ein Tor.

Meine Mannschaft hat heute erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es sehr gut verteidigt. Wir hatten auch genügend Chancen. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können.«