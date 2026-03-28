 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

🗣: Geretsried mit "genügend Chancen" – Pipinsried hadert mit Punkt

Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser
Roman Langer kam mit dem FC Pipinsried gegen seinen Ex-Klub nicht über ein torloses Remis hinaus.
Roman Langer kam mit dem FC Pipinsried gegen seinen Ex-Klub nicht über ein torloses Remis hinaus. – Foto: Sven Leifer

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der TSV 1860 München II steht weiter an der Spitze der Bayernliga Süd. Gegen Deisenhofen setzen sich die Jung-Löwen klar durch. Das Top-Spiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring fand keinen Sieger. Etliche Partien endeten an diesem Spieltag Remis. Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
0
Abpfiff

TuS Geretsried dominiert das Spiel gegen Türkgücü München

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
2
0
Abpfiff

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel gegen Türkgücü München war von meiner Mannschaft geprägt. Das 1:0 fiel durch einen Standard. Robin Renger hat in der Kabine noch zum Kapitän sagt, dass er eh kein Kopfballtor macht und dann hat er das Kopfballtor gemacht. Ebenso Tyrone Prepeluh, der vor dem Spiel zu mir gesagt hat, heute macht er ein Tor.

Meine Mannschaft hat heute erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es sehr gut verteidigt. Wir hatten auch genügend Chancen. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können.«

FC Pipinsried muss sich mit einem Punkt begnügen

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
0
0

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Ballbesitz für Heimstetten. Wir wollten kompakt stehen, den Gegner kommen lassen und über Umschaltmomente kommen.

In der zweiten Halbzeit waren wir dem Tor sehr nah und hatten zwei bis drei richtig gute Chancen. Schade, dass wir uns heute nicht mit drei Punkten belohnen konnten.«

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
1
1
Abpfiff

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
1
0