🗣: Geretsried mit "genügend Chancen" – Pipinsried hadert mit Punkt

Der TSV 1860 München II steht weiter an der Spitze der Bayernliga Süd. Gegen Deisenhofen setzen sich die Jung-Löwen klar durch. Das Top-Spiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring fand keinen Sieger. Etliche Partien endeten an diesem Spieltag Remis. Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd.
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel gegen Türkgücü München war von meiner Mannschaft geprägt. Das 1:0 fiel durch einen Standard. Robin Renger hat in der Kabine noch zum Kapitän sagt, dass er eh kein Kopfballtor macht und dann hat er das Kopfballtor gemacht. Ebenso Tyrone Prepeluh, der vor dem Spiel zu mir gesagt hat, heute macht er ein Tor.
Meine Mannschaft hat heute erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es sehr gut verteidigt. Wir hatten auch genügend Chancen. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können.«
Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Ballbesitz für Heimstetten. Wir wollten kompakt stehen, den Gegner kommen lassen und über Umschaltmomente kommen.
In der zweiten Halbzeit waren wir dem Tor sehr nah und hatten zwei bis drei richtig gute Chancen. Schade, dass wir uns heute nicht mit drei Punkten belohnen konnten.«