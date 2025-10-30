Geretsried-Kapitän Schrills nach Pleite gegen TSV 1860 bedient: „Zu einfache Fehler“

Der TuS Geretsried gastierte beim TSV 1860 München II. Das Spiel wurde damals aufgrund von Unwetter bei einem Zwischenstand von 1:0 abgebrochen.

München – Zuerst der Abbruch wegen Starkregen, jetzt Unruhen aufgrund von Eintrittskosten. Beim Spiel des TuS Geretsried gegen den TSV 1860 München II war so einiges los. Am Mittwochabend absolvierten die beiden Bayernligisten vor knapp 350 Zuschauern das langersehnte Nachholspiel.

Ehe die Partie angepfiffen wurde, fiel bereits nach nicht einmal zehn Minuten das erste Tor für die Junglöwen. Justin Thönig beförderte den Ball nach einer Ecke ins Netz (9.). Zwei Minuten später dann der Doppelschlag: TuS-Keeper Cedomir Radic stand zu weit von seinem Kasten entfernt, was Benedikt Hoppe bemerkte. Dieser zimmerte den Ball aus der Distanz ins ungeschützte Tor (11.). „Wir haben zu einfache Fehler gemacht“, sagte TuS-Kapitän Sebastian Schrills nach dem Spiel gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Die Sechziger haben genau diese Momente genutzt.“

„Wir haben einfach leichte Fehler gemacht“

Kapitän Sebastian Schrills über die Leistung seiner Mannschaft im Nachholspiel

Die Geretsrieder Elf ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Etwa drei Minuten später knallte Alexander Bazdrigiannis von halblinks an der Strafraumkante den Ball in Richtung Kasten von Keeper Miran Qela. Dieser stand jedoch goldrichtig und verhindert den Geretsrieder Anschlusstreffer.

TuS vergibt die Riesenchance – 1860 eiskalt

Der TuS hatte vor der Pause sogar noch eine Riesenchance (36.): Nach einem Foul von Thönig an Anastasios Karpouzidis (35.) gab der Unparteiische Freistoß. Robin Renger schoss den Ball über die Mauer an die Latte und vergab so die Chance, noch vor der Pause auf 1:2 zu verkürzen. „Sechzig hat in der ersten Halbzeit eiskalt zugeschlagen“, sagte Schrills.

„Wir haben damals diese Fehler nicht gemacht“

Sebastian Schrills

Die zweite Hälfte startete etwas ruhiger. Lange dauerte es, bis der Ball wieder im Kasten landete. Erst zur 84. Minute belohnten sich die Junglöwen mit dem 3:0. Cristian Leone schob den Ball nach einer Vorlage von Damjan Dordan ins rechte untere Eck. „Es war 70 Minuten ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Schrills. „Wenn du am Anfang die Fehler nicht machst, dann wäre es vielleicht 0:0 ausgegangen.“

Große Unterschiede zum vorher abgebrochenen Spiel sah der Kapitän aber nicht. „Wir waren ähnlich präsent, wie im ersten Spiel“, sagte Schrills. „Wir haben halt damals diese Fehler nicht gemacht.“

Schrills hofft auf drei Punkte gegen Nördlingen am Wochenende

Am Samstag erwartet den Bayernliga-Aufsteiger ein weiteres hartes Match. Auswärts muss Geretsried sich gegen den direkten Konkurrenten, den TSV Nördlingen, beweisen. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, sagte Schrills. „Wir müssen langsam punkten, damit wir uns von der Relegationszone entfernen.“ Aktuell befindet sich der TuS mit 17 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, mit drei Punkten Abstand auf die unteren Plätze. Die Partie wird um 14:30 Uhr angepfiffen.