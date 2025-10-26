Geretsried jubelt: „Diesen Sieg haben wir gebraucht“

Nach einer Niederlagenserie setzt sich der TuS mit 5:0 gegen Mitaufsteiger Hauzenberg durch und tankt neues Selbstvertrauen für das Nachholspiel bei den jungen Löwen.

Wer womöglich angesichts der jüngsten Niederlagenserie geneigt war, dem TuS Geretsried die Bayernliga-Tauglichkeit abzusprechen, wurde am Samstag eines Besseren belehrt. Im Duell der Aufsteiger gegen den FC Sturm Hauzenberg zeigte die Elf von Trainer Daniel Dittmann eine überzeugende Vorstellung und feierte am Ende einen hochverdienten 5:0-Sieg. Daran ließ auch Dominik Schwarz keinen Zweifel. „Das Ergebnis ist in keinster Weise diskutabel“, erklärte der FC-Coach nach Spielschluss. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber wir waren heute saft- und kraftlos.“

Womöglich hätte es den Niederbayern nach der langen Anreise einen Energieschub gegeben, wenn deren Angreifer Fabian Wiesmaier, als er in der fünften Minute plötzlich allein auf der rechten Seite aufs Tor marschierte, nicht an TuS-Keeper Cedomir Radic gescheitert wäre. Das war Glück für die Hausherren, die auf seine erste gute eigene Torgelegenheit knapp 20 Minuten warten mussten, damit aber prompt in Führung gingen: Eine weite Flanke von links beförderte Kapitän Sebastian Schrills im Zentrum per Kopf zum 1:0 ins Netz. „Da hatten wir ewig Zeit, uns zu positionieren“, ärgerte sich FC-Trainer Schwarz, der in der 42. Minute zusehen musste, wie seine Hintermannschaft einen Geretsrieder Angriff „überhaupt nicht verteidigte“. Srdan Ivkovic bedankte sich mit einem platzierten Schuss aus der Drehung, der den 2:0-Pausenstand bedeutete. Dazwischen lag eine Drangphase der Gäste, die jedoch folgenlos blieb.

Die Gastgeber nahmen den Elan vom Ende des ersten Durchgangs mit in die zweite Halbzeit. Sieben Minuten waren da gespielt, als Ivkovic die Partie entschied. Bei einer Flanke von Sebastian Rosina flutschte FC-Torhüter Christoph Obermüller der Ball durch die Finger, der hinter ihm postierte TuS-Torjäger hatte keine Mühe auf 3:0 zu stellen. „Da war der Stecker gezogen“, stellte Dominik Schwarz fest. Sein Gegenüber Daniel Dittmann konnte fortan entspannt zuschauen, wie sein Team den Frust der letzten Spiele abschüttelte. „Wir waren schon sehr enttäuscht nach der Niederlage in Landsberg“, erklärte der TuS-Trainer. „Aber wir waren auch sicher, dass wir irgendwann wieder die Ergebnisse holen, wenn wir in der Art und Weise weiterspielen. Und heute haben wir ansehnlich und männlich gespielt. Und wir waren bei den Toren eiskalt, das hatte uns zuletzt gefehlt.“

Musterbeispiel dafür war der Treffer zum 4:0: Einen Schuss von Kaan Aygün aus kurzer Distanz parierte FC-Keeper Obermüller zwar stark, doch Ivkovic staubte am hinteren Pfosten mit entschlossenem Einsatz ab. Der Schlusspunkt zum 5:0 war ein Abziehbild dieser Szene, mit dem Unterschied, dass Aygün nun selbst den Hauzenberger Torhüter mit einem platzierten Schuss ins lange Eck überwand. „Wir sind sehr froh, den Sieg haben wir gebraucht“, lautete das Fazit von TuS-Coach Daniel Dittmann. „Jetzt fahren wir am ohne Druck zu den Löwen.“ Am kommenden Mittwoch findet in München das Nachholspiel gegen die U21 des TSV 1860 statt.