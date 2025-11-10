Geretsried II feiert Derby Lucky Punch – aber Rote Karten bringen Trainer ins Grübeln

Nach zwei Platzverweisen und einem späten Ausgleich bleibt der Tabellenführer TuS Geretsried II auch im 15. Spiel der Saison ungeschlagen.
Die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried bleibt auch im 15. Spiel ungeschlagen, aber so knapp wie im Derby gegen die DJK Waldram ist der Tabellenführer in dieser Saison noch nicht an einer Niederlage vorbeigeschrammt. „Der TuS ist mehr als glücklich“, kommentierte DJK-Trainer Benedikt Buchner angesichts des Geretsrieder Kreises. „Einen Punkt haben die noch nie so gefeiert.“ Dass das 2:2-Remis am Ende aus Sicht der Gastgeber glücklich zustande gekommen war, konnte auch Lukas Haustein nicht verhehlen. Allerdings grübelte der Geretsrieder Coach mehr über das Zustandekommen, als dass er sich unmittelbar nach Spielschluss über den Punktgewinn freuen konnte.
Die Partie begann ungewohnt hitzig, mit vielen Nickligkeiten, die schon in der zehnten Minute in eine rote Karte für Nikolas Hornacek mündeten. Der Geretsrieder Angreifer hatte sich zu einem kräftigen Schubser hinreißen lassen; Schiedsrichter Johannes Pongratz zögerte keine Sekunde mit dem Griff in die Gesäßtasche. „Wir waren bisher eine der fairsten Mannschaften. Und jetzt Rot für eine Tätlichkeit, das beschäftigt mich“, gestand TuS-Trainer Haustein. „Hitzigkeit im Derby ist okay, aber dass man sich damit selber schadet, ist nicht im Sinne der Mannschaft.“
Mit einem Mann mehr auf dem Platz erspielten sich die Gäste bald eine optische Überlegenheit, ohne jedoch TuS-Keeper Lukas Günther in den ersten 45 Minuten ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. Der Tabellenführer konzentrierte sich aufs Verteidigen, setzte offensiv nur gelegentliche Nadelstiche. Wie in der 35. Minute, als sich Thomas Schnaderbeck auf der linken Seite durchsetzen konnte, aus guter Schussposition das Waldramer Tor jedoch verfehlte. Besser machte es Marc Thiess zwei Minuten vor der Pause: Nach einem Einwurf trat der TuS-Kapitän den Ball aus zwölf Metern flach ins entferntere Eck.
Die überraschende 1:0-Führung (43.) hielt jedoch nur bis vier Minuten nach Wiederbeginn: Da holte Lucca Schier Waldrams Johannes Bahnmüller kurz hinter der Strafraumgrenze von den Beinen, den fälligen Elfmeter verwandelte Jakob Münster zum 1:1-Ausgleich. In der 71. Minute drehten die Gäste die Partie: Beim Freistoß konnte die Geretsrieder Hintermannschaft nicht klären, der Ball kugelte zu Johannes Bahnmüller, der entschlossen abzog und Lukas Günther zum 2:1 überwand. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.
Schnaderbeck zielte nach Einwurf von Niko Karpouzidis aus der Drehung knapp vorbei. Wenig später der Ausgleich: Michael Öttl trat eine Ecke scharf vors Tor, wo Christoph Klein am hinteren Pfosten dem Ball per Kopf den entscheidenden Dreh gab. 2:2 und noch zwölf spannende Minuten auf der Uhr. Mit top Chancen für Waldram – Matthias Stingl traf nur den Pfosten, Geretsrieds Schnaderbeck sah wegen einer vermeintlichen verbalen Entgleisung Rot, Benedikt Bergmosers Volley streifte in der Nachspielzeit die Latte. Dann war Schluss.
„Wie die Mannschaft heute 80 Minuten in Unterzahl gefightet hat, war beeindruckend“, stellte Lukas Haustein nach Spielschluss fest. „Angesichts der klaren Chancen die wir selbst zum Schluss noch hatten und zwei Gegentoren wie aus dem Nichts sind das heute zwei verlorene Punkte“, ärgerte sich Waldrams Benedikt Buchner. „Wir hatten sie gut im Griff, aber wir belohnen uns nicht leider nicht.“