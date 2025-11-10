08.11.2025, Tus Geretsried II - DJK Waldram, THOMAS SCHNADERBECK, JOSIP GOSPOCIC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Geretsried II feiert Derby Lucky Punch – aber Rote Karten bringen Trainer ins Grübeln „Einen Punkt haben die noch nie so gefeiert"

Nach zwei Platzverweisen und einem späten Ausgleich bleibt der Tabellenführer TuS Geretsried II auch im 15. Spiel der Saison ungeschlagen.

Die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried bleibt auch im 15. Spiel ungeschlagen, aber so knapp wie im Derby gegen die DJK Waldram ist der Tabellenführer in dieser Saison noch nicht an einer Niederlage vorbeigeschrammt. „Der TuS ist mehr als glücklich“, kommentierte DJK-Trainer Benedikt Buchner angesichts des Geretsrieder Kreises. „Einen Punkt haben die noch nie so gefeiert.“ Dass das 2:2-Remis am Ende aus Sicht der Gastgeber glücklich zustande gekommen war, konnte auch Lukas Haustein nicht verhehlen. Allerdings grübelte der Geretsrieder Coach mehr über das Zustandekommen, als dass er sich unmittelbar nach Spielschluss über den Punktgewinn freuen konnte. Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried II DJK Waldram DJK Waldram 2 2 Abpfiff

Die Partie begann ungewohnt hitzig, mit vielen Nickligkeiten, die schon in der zehnten Minute in eine rote Karte für Nikolas Hornacek mündeten. Der Geretsrieder Angreifer hatte sich zu einem kräftigen Schubser hinreißen lassen; Schiedsrichter Johannes Pongratz zögerte keine Sekunde mit dem Griff in die Gesäßtasche. „Wir waren bisher eine der fairsten Mannschaften. Und jetzt Rot für eine Tätlichkeit, das beschäftigt mich“, gestand TuS-Trainer Haustein. „Hitzigkeit im Derby ist okay, aber dass man sich damit selber schadet, ist nicht im Sinne der Mannschaft.“ Mit einem Mann mehr auf dem Platz erspielten sich die Gäste bald eine optische Überlegenheit, ohne jedoch TuS-Keeper Lukas Günther in den ersten 45 Minuten ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können. Der Tabellenführer konzentrierte sich aufs Verteidigen, setzte offensiv nur gelegentliche Nadelstiche. Wie in der 35. Minute, als sich Thomas Schnaderbeck auf der linken Seite durchsetzen konnte, aus guter Schussposition das Waldramer Tor jedoch verfehlte. Besser machte es Marc Thiess zwei Minuten vor der Pause: Nach einem Einwurf trat der TuS-Kapitän den Ball aus zwölf Metern flach ins entferntere Eck.