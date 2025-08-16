 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Voll zufrieden: Daniel Dittmann und der TuS Geretsried bleiben weiter ungeschlagen.
Voll zufrieden: Daniel Dittmann und der TuS Geretsried bleiben weiter ungeschlagen. – Foto: Walter Brugger

🗣: Geretsried "genießt Momentum" – SVK mit "hartem Kampf"

5. Spieltag der Bayernliga Süd

Fünfter Spieltag in der Bayernliga Süd: Der SV Kirchanschöring marschiert munter weiter und bezwingt auch Türkspor Augsburg. Aufsteiger TuS Geretsried bleibt dank eines Lucky-Punch-Siegtreffers weiter ungeschlagen. Die ersten Stimmen zum Spieltag.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
2

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel in Gundelfingen war geprägt von hochsommerlichen Temperaturen, was für beide Teams sehr herausfordernd war. Das Spiel lässt sich in vier Phasen einteilen: Das erste Viertel gehörte klar Gundelfingen, die mit viel Engagement, Lautstärke und aggressivem Pressing das Spiel an sich gezogen haben. Wir hatten in dieser Phase einen Pfostenschuss. Nach der ersten Trinkpause lagen die Spielanteile dann auf unserer Seite. Wir konnten durch gute Ballstafetten lange den Ball in unseren Reihen halten und kamen zu zwei, drei Abschlüssen sowie mehreren Aktionen im und um den Strafraum, waren aber nicht zielstrebig und gierig genug im Torabschluss.

Nach der Halbzeit gehörten die ersten 22 Minuten wieder uns, wir gingen durch eine Umschaltsituation mit 1:0 in Führung, als Schrills das Tor nach einem starken Lauf erzielte. In dieser Phase hatten wir das Momentum auf unserer Seite, verpassten es aber, vor dem Tor noch zielstrebiger zu agieren. Gundelfingen kam dann zum Ausgleich durch eine starke individuelle Aktion mit zwei Doppelpässen in unserem Strafraum, die sie gut ausgespielt haben. Kurz darauf hatte Gundelfingen eine riesige Chance, aber unser Keeper hat uns mit einer starken Parade im Spiel gehalten. Mit einem 1:1 hätten wir grundsätzlich leben können, das wäre auch gerecht gewesen. In der Nachspielzeit machen wir dann nach einem Konter über rechts das 2:1, als Bazdrigiannis den Ball vor die Kette spielt, Ivkovic sich im Eins-gegen-eins durchsetzt, in den Strafraum zieht und den Torwart umdribbelt. Das 2:1 nehmen wir gerne mit, genießen das Momentum und wissen, dass auch andere Phasen kommen werden. Im Moment freuen wir uns einfach über den Sieg.«

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
3
Abpfiff

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war heute ein harter Kampf, um die drei Punkte mitzunehmen. Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften extrem. Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm und der Rückstand kam etwas aus dem Nichts. Wichtig war für uns, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen und in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen und jetzt bereiten wir uns auf das nächste schwere Spiel am Dienstag gegen Erlbach vor.«

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
2
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
5
1

Gestern, 17:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
1
1

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
1
1
Abpfiff

