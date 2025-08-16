🗣: Geretsried "genießt Momentum" – SVK mit "hartem Kampf"

Nach der Halbzeit gehörten die ersten 22 Minuten wieder uns, wir gingen durch eine Umschaltsituation mit 1:0 in Führung, als Schrills das Tor nach einem starken Lauf erzielte. In dieser Phase hatten wir das Momentum auf unserer Seite, verpassten es aber, vor dem Tor noch zielstrebiger zu agieren. Gundelfingen kam dann zum Ausgleich durch eine starke individuelle Aktion mit zwei Doppelpässen in unserem Strafraum, die sie gut ausgespielt haben. Kurz darauf hatte Gundelfingen eine riesige Chance, aber unser Keeper hat uns mit einer starken Parade im Spiel gehalten. Mit einem 1:1 hätten wir grundsätzlich leben können, das wäre auch gerecht gewesen. In der Nachspielzeit machen wir dann nach einem Konter über rechts das 2:1, als Bazdrigiannis den Ball vor die Kette spielt, Ivkovic sich im Eins-gegen-eins durchsetzt, in den Strafraum zieht und den Torwart umdribbelt. Das 2:1 nehmen wir gerne mit, genießen das Momentum und wissen, dass auch andere Phasen kommen werden. Im Moment freuen wir uns einfach über den Sieg.«