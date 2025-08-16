🗣: Geretsried "genießt Momentum" – SVK mit "hartem Kampf"

Fünfter Spieltag in der Bayernliga Süd: Der SV Kirchanschöring marschiert munter weiter und bezwingt auch Türkspor Augsburg. Aufsteiger TuS Geretsried bleibt dank eines Lucky-Punch-Siegtreffers weiter ungeschlagen. Die ersten Stimmen zum Spieltag.
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel in Gundelfingen war geprägt von hochsommerlichen Temperaturen, was für beide Teams sehr herausfordernd war. Das Spiel lässt sich in vier Phasen einteilen: Das erste Viertel gehörte klar Gundelfingen, die mit viel Engagement, Lautstärke und aggressivem Pressing das Spiel an sich gezogen haben. Wir hatten in dieser Phase einen Pfostenschuss. Nach der ersten Trinkpause lagen die Spielanteile dann auf unserer Seite. Wir konnten durch gute Ballstafetten lange den Ball in unseren Reihen halten und kamen zu zwei, drei Abschlüssen sowie mehreren Aktionen im und um den Strafraum, waren aber nicht zielstrebig und gierig genug im Torabschluss.
Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war heute ein harter Kampf, um die drei Punkte mitzunehmen. Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften extrem. Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm und der Rückstand kam etwas aus dem Nichts. Wichtig war für uns, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen und in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen und jetzt bereiten wir uns auf das nächste schwere Spiel am Dienstag gegen Erlbach vor.«