Geretsried geht hochmotiviert ins letzte Heimspiel

TuS will mit Sieg gegen den FC Schwabing die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fix machen – Viele Ausfälle

Auf der Zielgeraden gehen dem TuS Geretsried langsam, aber sicher die Spieler aus. Neben den Langzeitverletzten Lars Maison und Lukas Kellner sowie Christian Wiedenhofer, den eine Lungenentzündung außer Gefecht setzt, erhielt das Geretsrieder Lazarett vor der Partie gegen den FC Schwabing München am heutigen Samstag (14 Uhr) reichlich Zulauf. Kenan Numanovic gesellt sich laut Trainer Daniel Dittmann mit Oberschenkelproblemen dazu, ebenso wie Tyrone Prepeluh, der sich beim 3:1-Sieg gegen den TSV Kastl am vorigen Wochenende eine Kapselverletzung zuzog.

Eigentlich sollte Adrian Hofherr seine Überbelastungs-Auszeit ebenfalls noch mindestens um ein Spiel verlängern. Wegen akuten Personalmangels setzt er sich nun jedoch „für Notfälle“ auf die Bank. Des Weiteren meldete sich Kapitän Sebastian Schrills unter der Woche mit Magen-Darm-Beschwerden vom Training ab. Sein Einsatz gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus München sei jedoch wohl nicht gefährdet sein, mutmaßt Dittmann. Immerhin kehrt Sebastian Rosina, der zuletzt aus beruflichen Gründen passen musste, ins Team zurück.

Unabhängig von dem aktuellen personellen Engpass rechnet sich der Coach gute Chancen aus, im Spiel gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger den noch fehlenden Punkt, der dem TuS den Relegationsplatz und damit die Bewerbung für die Bayernliga sichern würde, einspielen werde. Sich voreilig in dem Glauben zu wiegen, Platz zwei sei angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Wasserburg bereits in trockenen Tüchern, lehnt Dittmann kategorisch ab. „Ich bin nicht in der Stimmung, zu sagen, dass wir durch sind“, sagt der 25-Jährige und betont. „Es ist ja Fakt, dass wir noch nicht durch sind.“