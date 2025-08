Geretsried gastiert in Kottern: „Wir haben gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mithalten können“

„Ich vermute, es wird immer so sein: Wir sind jede Woche der Underdog“, gibt sich Daniel Dittmann vor dem Match beim TSV 1874 Kottern an diesem Freitag (18.30 Uhr) zurückhaltend. Aber diesen Zustand finde er „total spannend“.

Spannend war am Mittwoch dieser Woche für einen Moment auch die Frage, wie es mit dem beim Stand von 0:1 aus Geretsrieder Sicht abgebrochenen Spiel gegen die Sechziger-Reserve weitergeht. In der Statistik des Bayerischen Fußball-Verbands war die Partie plötzlich als Sieg für den TSV gewertet worden. Aber ein Schreiben des Sportgerichts brachte wenig später Klarheit. „Die Partie ist in der 65. Minute aufgrund von Gewitter und Starkregen abgebrochen worden, ohne schuldhaftes Verhalten einer Mannschaft Deshalb muss das Spiel neu angesetzt werden“, zitiert TuS-Abteilungsleiter Ibro Filan aus dem Urteil. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.