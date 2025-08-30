🗣: Geretsried "frustriert" – Türkgücü hadert nach 1860-Pleite

Kirchanschöring hat mit Kottern lange Probleme, gewinnt am Ende aber deutlich. Pipinsried-Trainer Steinberger macht seiner Mannschaft ein Riesenkompliment für die letzten Wochen nach dem Last-Minute-Sieg gegen Geretsried. Türkgücü München unterliegt klar gegen den TSV 1860 II, die dem Regionalliga-Absteiger „in allen Bereichen überlegen“ war. Der SV Erlbach zeigt eine souveräne Leistung, muss nun aber auf Hager verzichten. Schalding unterliegt trotz starkem Start Heimstetten. Die ersten Stimmen zum 8. Spieltag der Bayernliga Süd.
Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Kottern war der erwartete starke Gegner und ist auch nicht unverdient in Führung gegangen, das haben sie über außen wirklich gut ausgespielt. Die Reaktion unserer Mannschaft hat mir anschließend sehr gut gefallen, wir haben dann auch verdient den Ausgleich erzielt, nachdem wir zuvor schon zwei, drei brenzlige Situationen hatten. Durch einen berechtigten Foulelfmeter sind wir in Führung gegangen, und eigentlich hätten wir noch vor der Halbzeit den Sack zumachen müssen – wir hatten zwei hundertprozentige Eins-gegen-eins-Chancen gegen den Torwart, die wir leider nicht genutzt haben. So blieb das Spiel beim 2:1 offen, und in den ersten 15 Minuten nach der Pause hatten wir dann wirklich Probleme. Kottern hatte in dieser Phase eine riesige Chance, aber unser Torwart hält überragend und hält uns damit im Spiel. Wäre da der Ausgleich gefallen, weiß man nicht, in welche Richtung das Spiel gekippt wäre. Zum Glück blieb es bei unserer Führung, und wir machen schließlich nach einer Standardsituation das 3:1, was uns etwas Ruhe gegeben hat. Kottern hatte danach eigentlich keine Torchancen mehr, während wir im Gegenzug noch mehrere hochkarätige Möglichkeiten hatten, die wir aber vergeben haben. Dadurch blieb das Spiel unnötig offen, bevor wir mit dem Schlusspfiff das 4:1 gemacht haben. Insgesamt bin ich zufrieden: Wir haben den Rückstand gedreht, uns viele Chancen erspielt, leider zu viele liegen lassen, aber am Ende war es ein verdienter Heimsieg für uns.«
Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: "Wir haben sehr gut begonnen und haben gleich in der Anfangsphase zwei guten Chancen durch Noah Semmler und Paul Schemat. Wir sind dann durch ein Zuspiel von Lippmann auf Schemat 1:0 in Führung gegangen und haben dann auch prompt das zweite Tor nachgelegt. Wir hatten Spiel und Gegner sehr gut im Griff. In der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, das dritte Tor nachzulegen. Selbst als Paul Schemat alleine aufs Tor gelaufen ist, wurde er noch vom Gegenspiel eingeholt. Auch Tobias Seidl hätte ein Tor machen können. Dann fangen wir uns um die 70. Minute herum aus dem Nichts das 2:1. Ismaning war dann natürlich besser im Spiel, hat Lunte gerochen. Tief in der Nachspielzeit, wie auch schon die Woche davor, lassen wir dann leider wieder zwei Punkte liegen. Das ist sehr bitter für uns und daran werden wir arbeiten müssen."
Lukas Lechner, Trainer des Trainer SV Erlbach: »Unsere Mannschaft hat heute eine absolut souveräne Leistung gezeigt. Der Sieg ist in dieser Höhe vollkommen verdient. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und über 90 Minuten konstant unsere Leistung abgerufen, sodass dieses Ergebnis zustande kam. An dieser Stelle möchte ich im Namen der gesamten Mannschaft Sebastian Hager eine schnelle und gute Besserung wünschen, der sich leider zu Beginn des Spiels eine Schulter-Eckgelenkssprengung zugezogen hat – ein ganz wichtiger Spieler für uns.«
Christian Donbeck, Trainer der SF Schwaig: "Leider sind wir aktuell nicht in der Lage, fehlerfrei in der Defensive zu agieren und vergeben leichtfertig zu viele Chancen."
Stefan Köck, Trainer des SV Schalding-Heining: »Wir hatten heute einen beeindruckend starken Start und dominierten über weite Strecken das Spiel. Zwei Tore und viele gute Offensivaktionen spiegeln das wider. Gleichzeitig mussten wir aber auch einiges einstecken: ein Traumtor aus 25 Metern und ein äußerst bitteres Eigentor. Abgesehen davon ließen wir nur wenig zu und erzielten vor der Halbzeit noch das 3:2 – leider zählte das Tor nicht, weil der Linienrichter einen Spieler übersehen hat, der das Abseits aufhob. Nach der Halbzeit ging Heimstetten nach einem gelungenen Angriff in Führung. Wir hatten danach viel Druck, mussten aber auch auf Konter aufpassen, bei denen wir Glück hatten, nicht das 2:4 zu kassieren. Offensiv hatten wir zahlreiche Chancen, vor allem nach Standards, konnten diese aber nicht verwerten. Insgesamt war es eine bärenstarke erste Halbzeit, sodass das 2:2 zur Pause nicht dem Spielverlauf entsprach. Am Ende müssen wir Heimstetten zum Sieg gratulieren.«
Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft, die im siebten Spiel in 21 Tagen einen aufopferungsvollen Kampf geliefert hat und für das bedingungslose Anrennen in den letzten 25 Minuten belohnt wurde. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, der Mannschaft für die letzten drei Wochen ein großes Lob auszusprechen. Wir haben unter schwierigen Bedingungen, alle Spiele fanden dienstags und freitags, also an Arbeitstagen statt, mit zusätzlichen Widrigkeiten wie Verletzungen und beruflichen Abwesenheiten vier Spiele gewonnen. Zudem ein, zugegebenermaßen bitteres, Unentschieden in Ismaning geholt und nur gegen jeweils ausgeruhte bärenstarke Junglöwen und Burghausener verloren, gegen die wir jeweils mit zwei englischen Wochen in den Knochen antreten mussten, während sie kein einziges Spiel unter der Woche hatten. Umso glücklicher sind wir natürlich über die wenn auch späten, aber definitiv hochverdienten drei Punkte! Unser Plan, mit vielen frischen Kräften von Anfang an und dann Qualität in der letzten halben Stunde nachzulegen ist voll aufgegangen und wir haben das wohlverdiente Glück dann auch ein Stück weit erzwungen. Jetzt freuen wir uns auf ein freies Wochenende und endlich mal wieder eine normale Trainingswoche, um als Mannschaft an bestimmten Dingen arbeiten zu können.«
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: "Ich glaube, dass wir die ersten 60 Minuten ein sehr ausgeglichenes, gutes Fußballspiel auf beiden Seiten gesehen haben. Wir hatten im Spiel gegen den Ball eine gute Mischung zwischen hohem Anlauf und auch Verteidigen im tiefen Block. Das haben wir mit einer guten Intensität gemacht. Die Jungs haben einen Wahnsinnskampf abgeliefert. Und dann war es so, dass Pipinsried eine individuelle Qualität einwechseln konnte, die in der Bayernliga außergewöhnlich ist. Die Einwechslungen haben sehr viel Schwung reingebracht und Druck ausgeübt. Wir haben dann nur noch verteidigt und sind in der ein oder anderen Situation schon mit einem blauen Auge davon gekommen. Dann gibt es eine sehr hohe Nachspielzeit und da führt ein aus unserer Sicht sehr strittiger Elfmeter zum Last-Minute-Erfolg. Auch wenn das für Pipinsried wahrscheinlich verdient ist, sind die letzten Minuten für uns sehr bitter. Wir haben einfach unglaublich viel investiert, deswegen sind wir ein bisschen frustriert. Trotzdem blicken wir mit einem guten Gefühl und einer guten Leistung im Rücken auf das nächste Spiel."
Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Wir haben heute eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Die Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern, die so auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Am Ende des Tages müssen wir aber auch anerkennen, dass der Gegner uns in allen Belangen überlegen war und verdient gewonnen hat.«
Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Von uns war das ein richtig gutes Spiel wieder. Ich denke, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Die Tore haben wir zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und dann am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.«