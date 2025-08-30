🗣: Geretsried "frustriert" – Türkgücü hadert nach 1860-Pleite

Stefan Köck, Trainer des SV Schalding-Heining: »Wir hatten heute einen beeindruckend starken Start und dominierten über weite Strecken das Spiel. Zwei Tore und viele gute Offensivaktionen spiegeln das wider. Gleichzeitig mussten wir aber auch einiges einstecken: ein Traumtor aus 25 Metern und ein äußerst bitteres Eigentor. Abgesehen davon ließen wir nur wenig zu und erzielten vor der Halbzeit noch das 3:2 – leider zählte das Tor nicht, weil der Linienrichter einen Spieler übersehen hat, der das Abseits aufhob. Nach der Halbzeit ging Heimstetten nach einem gelungenen Angriff in Führung. Wir hatten danach viel Druck, mussten aber auch auf Konter aufpassen, bei denen wir Glück hatten, nicht das 2:4 zu kassieren. Offensiv hatten wir zahlreiche Chancen, vor allem nach Standards, konnten diese aber nicht verwerten. Insgesamt war es eine bärenstarke erste Halbzeit, sodass das 2:2 zur Pause nicht dem Spielverlauf entsprach. Am Ende müssen wir Heimstetten zum Sieg gratulieren.«

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft, die im siebten Spiel in 21 Tagen einen aufopferungsvollen Kampf geliefert hat und für das bedingungslose Anrennen in den letzten 25 Minuten belohnt wurde. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, der Mannschaft für die letzten drei Wochen ein großes Lob auszusprechen. Wir haben unter schwierigen Bedingungen, alle Spiele fanden dienstags und freitags, also an Arbeitstagen statt, mit zusätzlichen Widrigkeiten wie Verletzungen und beruflichen Abwesenheiten vier Spiele gewonnen. Zudem ein, zugegebenermaßen bitteres, Unentschieden in Ismaning geholt und nur gegen jeweils ausgeruhte bärenstarke Junglöwen und Burghausener verloren, gegen die wir jeweils mit zwei englischen Wochen in den Knochen antreten mussten, während sie kein einziges Spiel unter der Woche hatten. Umso glücklicher sind wir natürlich über die wenn auch späten, aber definitiv hochverdienten drei Punkte! Unser Plan, mit vielen frischen Kräften von Anfang an und dann Qualität in der letzten halben Stunde nachzulegen ist voll aufgegangen und wir haben das wohlverdiente Glück dann auch ein Stück weit erzwungen. Jetzt freuen wir uns auf ein freies Wochenende und endlich mal wieder eine normale Trainingswoche, um als Mannschaft an bestimmten Dingen arbeiten zu können.«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: "Ich glaube, dass wir die ersten 60 Minuten ein sehr ausgeglichenes, gutes Fußballspiel auf beiden Seiten gesehen haben. Wir hatten im Spiel gegen den Ball eine gute Mischung zwischen hohem Anlauf und auch Verteidigen im tiefen Block. Das haben wir mit einer guten Intensität gemacht. Die Jungs haben einen Wahnsinnskampf abgeliefert. Und dann war es so, dass Pipinsried eine individuelle Qualität einwechseln konnte, die in der Bayernliga außergewöhnlich ist. Die Einwechslungen haben sehr viel Schwung reingebracht und Druck ausgeübt. Wir haben dann nur noch verteidigt und sind in der ein oder anderen Situation schon mit einem blauen Auge davon gekommen. Dann gibt es eine sehr hohe Nachspielzeit und da führt ein aus unserer Sicht sehr strittiger Elfmeter zum Last-Minute-Erfolg. Auch wenn das für Pipinsried wahrscheinlich verdient ist, sind die letzten Minuten für uns sehr bitter. Wir haben einfach unglaublich viel investiert, deswegen sind wir ein bisschen frustriert. Trotzdem blicken wir mit einem guten Gefühl und einer guten Leistung im Rücken auf das nächste Spiel."

