Geretsried fordert Tabellenführer 1860 II: "Kennen Gegner besser"

TuS-Trainer Daniel Dittmann muss vor dem Samstag-Heimspiel personell umbauen, setzt aber gegen die Jung-Löwen auf Leidenschaft und neue Erkenntnisse aus dem Hinspiel.

Üblicherweise werden die Fußballer des TuS Geretsried durch Analysen mit einiger Theorie auf die anstehende Aufgabe vorbereitet. Das ist natürlich auch vor dem Gastspiel des Bayernliga-Tabellenführers TSV 1860 München II nicht anders, doch diesmal ist es für die Spieler noch wesentlich praxisnäher als sonst.

„Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut, weil wir den Gegner besser kennen“, sagt TuS-Coach Daniel Dittmann angesprochen auf den kurzen zeitlichen Abstand zwischen dem Aufeinandertreffen an der Grünwalder Straße am 29. Oktober und der Partie an diesem Samstag um 14 Uhr gegen die Junglöwen im Isarau-Stadion.

Zur Erinnerung: Das Hinspiel musste wiederholt werden, nachdem der erste Versuch Ende Juli wegen Starkregen abgebrochen werden musste. „Wir wissen jetzt, was auf Spielerseite zu verbessern ist“, sagt Dittmann, und auch er kann in taktischer Hinsicht seine Schlüsse ziehen.

Zum einen habe man es gegen den Spitzenreiter grundsätzlich verpasst, in Führung zu gehen. Anschließend wurden dem TuS zwei individuelle Fehler zum Verhängnis, welche zu einem frühen Zwei-Tore-Rückstand führten.

Gier ist das Allerwichtigste“

TuS-Trainer Daniel Dittmann

„Wir wollten viel im eigenen Drittel binden und haben ihnen viele Momente gegeben dort zu attackieren“, erläutert der TuS-Coach, was aus seiner Sicht mitursächlich für die Entstehung der Gegentore war. Hier gelte es nun die Herangehensweise etwas anzupassen. „Hoffentlich haben wir die richtigen Erkenntnisse gezogen“, meint Dittmann.

Aber was braucht es sonst noch gegen die Nachwuchshoffnungen des Münchner Traditionsclubs? „Einen guten Tag und die Unbekümmertheit gegen einen Gegner der Druck hat, der Erster werden möchte“, sagt der 25-Jährige. Zudem fordert der Coach die Grundtugenden wie Leidenschaft Gier: „Das ist das Allerwichtigste.“ Die bisherigen Auftritte hätten gezeigt, dass man durchaus mithalten könne: „Wir wissen, dass wir nicht so schlecht sind“, betont der TuS-Trainer.

Hofherr mit schwerer Muskelverletzung

Personell muss er auf insgesamt drei Positionen umbauen. Innenverteidiger Adrian Hofherr musste bereits in Ismaning vorzeitig vom Platz; Diagnose: Muskelbündelriss und Fußballjahr 2025 beendet. Abwehrmann Christian Wiedenhofer musste das Abschlusstraining abbrechen und ist daher keine Option.

Bei Mittelfeldrenner Keita Kawai soll es hoffentlich zumindest für die Bank reichen – er ist nach Infekt unter der Woche keine Option für die Startelf. Ändert alles nichts an der grundsätzlichen Ambition der Geretsrieder auf einen dreifache Punktausbeute: „Vorher gibt es nur Siege. Wir arbeiten nicht die ganze Woche auf ein Unentschieden hin“, betont Dittmann.