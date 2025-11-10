 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der TuS Gerestried holt ein Unentschieden gegen den FC Ismaning
Der TuS Gerestried holt ein Unentschieden gegen den FC Ismaning – Foto: Mike Sigl

🗣: Geretsried findet Remis »ärgerlich« – Deisenhofen freut sich

Die Reaktionen zum 18. Spieltag der Bayernliga Süd

Der TuS Geretsried muss sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Der TSV 1860 München II ließ zwei Punkte gegen den TSV Kottern liegen. Deisenhofens Trainer Pummer erfreut sich an dem Auswärtssieg und Kirchanschöring unterliegt Schalding.

1860 München II enttäuscht über Punktgewinn:

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
1
1
Abpfiff

Alper Kayabunar, Trainer vom TSV 1860 München II: »Aus unserer Sicht sind das leider zwei verlorene Punkte gegen den TSV Kottern. In der Anfangsphase war das Spiel noch relativ ausgeglichen und sehr aggressiv von beiden Seiten, aber nach etwa 15 Minuten haben wir die Kontrolle übernommen und uns einige gute Torchancen erarbeitet. In dieser Phase gehen wir in Führung. Leider verpassen wir es dann, das 2:0 nachzulegen – wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, sogar einen Pfostentreffer, und hätten das Spiel da vielleicht schon früher entscheiden können.

Auch nach der Pause kommen wir eigentlich gut rein, haben wieder zwei, drei Chancen, um die Führung auszubauen, nutzen sie aber nicht. Dann schenken wir dem Gegner durch einen krassen individuellen Fehler das Tor, obwohl wir das Spiel bis dahin komplett im Griff hatten. Danach haben wir ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten, während Kottern nochmal einen Schub bekommen und alles reingeworfen hat. Am Ende geht das 1:1 so in Ordnung, auch wenn es für uns natürlich enttäuschend ist. Wir müssen daraus lernen und es künftig einfach schaffen, unsere vielen Chancen früher und konsequenter zu nutzen.«

Deisenhofen übersteht »heikle Situation« und holt drei Punkte:

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
0
1
Abpfiff

Andreas Pummer, Trainer des TSV Deisenhofen: »Wir sind schwer in die Partie reingekommen und mussten heute auf einem schwierigen Platz eine andere Facette des Fußballs zeigen. In der ersten Halbzeit hatte Türkspor leichte Vorteile, doch nach der Pause haben wir viermal gewechselt und sind direkt gut ins Spiel zurückgekommen. Der Führungstreffer hat uns Sicherheit gegeben, danach waren wir kurz davor, das zweite Tor nachzulegen – einmal, vielleicht sogar zweimal, wurde es wegen Abseits aberkannt. Am Ende mussten wir noch eine heikle Situation überstehen, haben das jedoch mit Leidenschaft geschafft. Insgesamt sind wir glücklich, dass wir auch diese kämpferische Seite zeigen konnten und die drei Punkte mitnehmen.«

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
0
1

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Erstmal Glückwunsch an Schalding zu den drei Punkten. Die erste Halbzeit ging klar an Schalding, sie waren die deutlich bessere Mannschaft und hätten mit 2:0 beziehungsweise 3:0 führen können.

In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar überlegen, hatten unfassbar viele hundertprozentige Torchancen und bekommen den Ball einfach nicht über die Linie. Über die gesamten 90 Minuten betrachtet, hatten wir die Mehrzahl an Tormöglichkeiten, aber durch unsere schwache erste Hälfte ist der Sieg von Schalding letztlich auch nicht unverdient. Das muss man so akzeptieren. Jetzt heißt es, sich zu schütteln und den Fokus auf das nächste Spiel in Pipinsried zu legen – das wird wieder eine richtig schwere Aufgabe für uns. Wir müssen schauen, dass wir die Leistung aus der zweiten Halbzeit diesmal von Beginn an auf den Platz bringen.«

(Anm. d. Red.: Bei der Stimme von Thomas Leberfinger sind inhaltliche Fehler aufgetreten. Wir bitten, das zu entschuldigen).

TuS Geretsried liefert »kein besonders attraktives Fußballspiel«

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
1
Abpfiff

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Das war heute sicherlich kein besonders attraktives Fußballspiel, es wird wohl eher als ein kampfbetontes und sehr vertikales Spiel in Erinnerung bleiben. Es ging viel um zweite Bälle und intensive Zweikämpfe. Wir hatten zwei, drei klare Chancen mehr, aber leider haben wir den Sack nicht zugemacht, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre. Da war definitiv mehr drin für uns, was ein bisschen ärgerlich ist. Im direkten Vergleich haben wir das etwas bessere Torverhältnis und stehen tabellarisch ordentlich da. Jetzt gilt es, in den letzten drei Spielen noch einmal alle Kraftreserven zu schöpfen, um Punkte zu holen und uns etwas Luft zum Tabellenkeller zu verschaffen.«

Die restlichen Partien des 18. Spieltags:

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
2
1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
1
1
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
3
2

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
2

